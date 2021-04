Torna l’appuntamento con gli Swap Cafè dell’iniziativa Swap-Poliborgo

Venerdì 23 Aprile, alle ore 18, secondo webinar dal titolo “Eccellenze rurali e Narrazioni autoctone”.

Torna l’appuntamento con gli Swap Cafè del progetto Swap-Poliborgo. Venerdì 23 Aprile alle ore 18 secondo webinar dal titolo “Eccellenze rurali e Narrazioni autoctone”.

Nel prossimo webinar si darà spazio e visibilità a pratiche e testimonianze di rigener-azione rurale in Calabria con le esperienze di Roberto Galati “I Casali di Postaglianadi” di San Vito sullo Ionio e la sua agricoltura sostenibile, e con gli interventi di Raffaele Dolce e Sofia De Matteis con il loro straordinario progetto “Avamposto Agricolo Autonomo” a Santa Caterina dello Ionio.

Sofia, Raffaele, Roberto rappresentano esempi positivi di giovani calabresi che hanno creduto nella possibilità di creare lavoro e raggiungere soddisfazioni personali e professionali partendo dall’amore verso la propria terra, la storia, le tradizioni e le comunità locali, contribuendo concretamente alla rigenerazione dei Borghi in cui vivono e operano.

Dopo il successo del primo appuntamento d’apertura, la serie “SWAP Cafè” continua con il racconto dei nuovi ospiti previsto pe Venerdì 23 Aprile ore 18:00 ed in diretta sulla pagina Facebook “SWAP Cafè”.

Ricordiamo che SWAP propone una serie di incontri pubblici per contribuire:

– mettere in rete gli Smart Workers che vivono in Calabria o che scelgono di restarci;

– stimolare la vivacità sociale e culturale dei nostri Borghi;

– creare le condizioni per costruire una rete di servizi socio-culturali e innovativi al fine d rendere più appetibili le aree calabresi geograficamente svantaggiate come meta per lavoratori e turisti amanti di storia, cultura, natura.

I webinar “Swap Cafè” rientrano nell’iniziativa e patto di visione “Swap-Poliborgo”, lanciata da un gruppo di cittadini in sinergia con Comuni ed associazioni del territorio e mettendo in sintonia diverse realtà pubblico-private che contribuiscono in maniera attiva alla realizzazione dei primi passi dell’intervento progettuale. Per info: progettoswap@gmail.com