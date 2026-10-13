Torna “Sound & Vision”, la rassegna che ha riportato la musica dal vivo nel cuore di Lamezia Terme

Venerdì 16 ottobre, al via la seconda stagione della rassegna promossa da Il Santo Bevitore e curata da Francesco Sacco con una serata dedicata alla leggenda di Jimi Hendrix. Protagonisti gli Axis Trio, storici ambasciatori del blues-rock in Calabria.

LAMEZIA TERME – Don’t you wonder sometimes about sound and vision? Domande che troveranno risposta venerdì 16 ottobre, alle 22, con il ritorno dei grandi live targati “Sound & Vision”, la rassegna promossa da Il Santo Bevitore e Magic Bus, trasmissione radiofonica curata dal direttore artistico Francesco Sacco, che nell’ultimo anno ha riportato la musica dal vivo nel cuore di Lamezia Terme.

Ispirata dal celebre brano del David Bowie berlinese, “Sound & Vision” nasce dall’idea di promuovere i tanti progetti originali del territorio (e non solo), inseriti in un cartellone in grado di spaziare tra sonorità e generi differenti, ma anche proiezioni, talk, presentazioni di libri e tributi ad hoc.

Una sorta di polo culturale che, dopo il grande riscontro della prima edizione, impreziosita anche da partnership con altre importanti realtà quali il Color Fest, da venerdì tornerà ad animare il nuovo spazio del noto pub lametino, da sempre attento a coltivare, a suon di pinte, lo stretto legame tra birre artigianali e un certo tipo musica.

E in attesa di puntare nuovamente i riflettori sui progetti originali, le porte del “Saloon” riapriranno in occasione dell’Oktober Fest firmato Santo, con un omaggio a una delle figure più iconiche e rivoluzionarie della storia della musica: Jimi Hendrix.

Una serata interamente dedicata al genio che ha cambiato per sempre l’idea di chitarra elettrica, al centro del torrenziale live firmato Axis, storici ambasciatori del blues-rock in Calabria che, per l’occasione, torneranno on stage in trio, in versione “Back To The Roots”, in linea con la leggendaria formazione della Jimi Hendrix Experience. Appuntamento, dunque, a venerdì 16 ottobre per l’inizio di una nuova stagione di grande musica live targata “Sound & Vision”.

Gli Axis Trio sono: Antonio Cerra (chitarra, voce), Davide Agostino (basso) e Andrea Morello (batteria). Ingresso gratuito. Per info e prenotazioni: 3397504143.