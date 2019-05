Torna sul luogo dell’incidente dopo essere fuggito, 40enne arrestato

Ha provocato un incidente, nel quale sono rimasti feriti due ragazzi, ed é fuggito, abbandonando sul posto la propria auto. Ma a distanza di qualche ora é tornato sul luogo dell’accaduto, sul lungomare di “Schiavonea” di Corigliano Rossano, e qui é stato arrestato dai carabinieri, che erano già comunque sulle sue tracce.

Protagonista della vicenda é il quarantenne Natale Imperiale, con precedenti per reati stradali, per il quale sono stati disposti gli arresti domiciliari. L’uomo é anche risultato positivo al test alcolemico. I due giovani feriti nell’incidente, che viaggiavano a bordo di uno scooter, sono un diciassettenne ed un diciannovenne.

A riportare le ferite più gravi é stato il primo, portato con l’elisoccorso nell’ospedale di Cosenza. Ha riportato un trauma cranico e numerose fratture. La prognosi per lui é riservata. Meno gravi, invece, le lesioni riportate dal diciannovenne, ricoverato nell’ospedale di Rossano ma non in pericolo di vita.