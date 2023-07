Torna sulla scena musicale la cantautrice calabrese Chiara Morelli con il nuovo inedito “Metro”

“Metro” è il titolo del nuovo brano inedito della cantautrice calabrese Chiara Morelli. Il singolo è già disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 19 luglio. Pioniera del cantautorato sofisticato e avvincente, dalla penna fluida della Generazione Z, Chiara torna sulla scena musicale con una personalità più forte e consolidata.

Il suo canto è cresciuto e l’accattivante identità musicale prende forma come pratica della sua maturità artistica, abbracciando le sfide della vita, meditando e prendendo coscienza della sua quiete interiore.

La cantautrice calabrese continua ad apprendere lezioni preziose come persona e come artista, utilizzando gli strumenti che le sono stati dati attraverso gli studi, sviluppando i suoi ragionamenti e trasformandoli in conoscenza e opportunità.

Chiara Morelli, 18 anni, si è appena laureata in “Discipline musicali Canto Pop Rock”, al Conservatorio di Cosenza presentando una tesi su Fabrizio De André e poi dedicando un concerto al grande artista genovese.

Il nuovo singolo, intitolato “Metro”, è un brano fresco e attuale, con musica e testi unici firmati da Chiara. La voce impeccabile e i ritmi delle percussioni creano un pop grintoso ma elegante. La musica, i testi e gli arrangiamenti accuratamente realizzati portano l’ascoltatore ad una dimensione di ricarica e introspezione.

Il brano recita: “Come alcune situazioni della vita sono un costante prendere la metro, sempre la stessa e purtroppo non si riesce mai a capire che il giro che compie è sempre uguale. La voglia di fuggire non trova mai il culmine in un viaggio diverso. Il viaggio è sempre uguale, fa sempre lo stesso giro. Porta nella stessa stazione di partenza, dove appare un mondo immobile con identiche situazioni e dalle stesse persone.

Spesso quelle che fanno più male. Si provano le coincidenze, ma anche quelle non ti portano via. Anche cambiando città la metro ti porterebbe alla stazione di partenza. E allora chissà, magari un giorno troverai il coraggio di prendere il treno, quello vero, quel treno che ti porterà lontano, in giro per il mondo e l’unico punto di partenza in cui ti riaccompagnerà sarà proprio casa tua”.

In una recente intervista, Chiara ha spiegato: “Sarei ipocrita nel dirvi che io non prenda ancora la metro ogni tanto, purtroppo sono testarda e nei miei errori ci ricado. Sono umana. Sembra che io non impari mai, questa cosa mi rende molto vulnerabile. Ho imparato a far sì che il dolore o il panico non prendessero il sopravvento, adesso so scendere da una metro. Non che ci voglia tanto a capire se tu sia su un treno o una metro, spesso speri semplicemente che il buio fuori dal finestrino sia una galleria che si affacci sulla luce e sul mare. Ma se non è così ho imparato che è il caso di scendere”.

Malgrado la giovane età, Chiara ha già un curriculum di tutto rispetto condito da importanti riconoscimenti. Il nuovo singolo riafferma il suo talento e uno stile inconfondibile, con la bellezza di una voce cristallina che si diffonde piacevolmente all’ascoltatore.