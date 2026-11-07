Tornanza o prima la Restanza?

Lasciamo da parte, per un momento, la definizione della Treccani: «Tornanza: l’azione, il fatto di tornare nel luogo di origine per mettere a frutto le conoscenze acquisite altrove». È una parola bella, colta, rassicurante. Il legislatore l’ha adottata con entusiasmo. Peccato che non si riesca a capire, nei piccoli paesi della Calabria, chi dovrebbero essere in concreto i protagonisti di questa tornanza.

​Parlo per esperienza personale e diretta. Parlo del mio paese, Bivongi. I primi consistenti flussi migratori si sono verificati nel dopoguerra, negli anni ’50. Quelle generazioni non ci sono più per ragioni anagrafiche. Restano gli eredi di seconda e terza generazione.

Ma diciamoci la verità: loro non hanno alcun legame profondo con i paesi di nascita dei propri avi. Pertanto, se vengono, lo fanno per breve tempo, per curiosità, per conoscere il paese dei genitori o dei nonni. Per una breve visita, dunque, non per restare; non per costruire un’impresa, una famiglia, una vita.

​Allora mi domando: a cosa servono i provvedimenti regionali che parlano di “ritornanza” e di recupero edilizio destinato ai fantomatici protagonisti del ritorno? Da tutto ciò si evince che, per parlare di tornanza, non bastano provvedimenti sterili e tampone, ma servono misure in grado di creare concrete opportunità di lavoro, sia per chi è rimasto, sia per gli eventuali “tornanti”, qualora ce ne fossero.

​Mentre critico il recente provvedimento regionale — che reputo poco utile e non determinante nel favorire il rientro dei nostri emigrati attraverso il solo recupero edilizio —, suggerirei piuttosto al legislatore di rimettere in vigore quella legge, a mio avviso molto più opportuna, che concedeva contributi di prima sistemazione ai lavoratori calabresi emigrati che rientravano definitivamente in Calabria.

​La cosa più criticabile è che quel provvedimento sia stato poi decurtato della parte più importante, lasciando in vita solo la misura assistenziale a favore dei meno abbienti: una categoria che, grazie al lavoro e ai sacrifici dei nostri emigrati, oggi praticamente non esiste più.

E così il legislatore, per mascherare evidenti lacune, si appella alla definizione della Treccani e alla parola “tornanza”, come se bastasse dare un nome a un fenomeno per farlo accadere di incanto.

​Ma i paesi non si salvano con gli slogan e con le parole. Si salvano trattenendo chi c’è già, garantendo a chi è rimasto lavoro, servizi, sanità e scuole. Insomma, una ragione concreta per non partire.

​Prima la restanza e poi, forse, potremo parlare di tornanza.

​Mario Murdolo