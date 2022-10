Tornate da Kaunas, Capitale Europea della Cultura, 5 studentesse del Maria Ausiliatrice di Soverato

Ecco alcune foto dell’esperienza appena vissuta da 5 studentesse del Liceo in Lituania, precisamente a Kaunas, nei giorni 3-7 Ottobre 2022. Accompagnate dalla docente Carla Cosco le ragazze si sono distinte per competenze linguistiche e spirito di iniziativa presentando il risultato di ricerche sul tema del benessere a scuola (well being at school).

Il progetto infatti analizza i due macro temi dell’intelligenza emotiva (Emotional Intelligence) e dell’educazione all’impatto psicologico dei media nelle nostre vite (Media and Information Literacy).

Il team in rappresentanza dell’Istituto Maria Ausiliatrice ha socializzato attivamente con docenti e studenti provenienti da Romania, Turchia, Spagna e Portogallo ed hanno conosciuto la scuola ospitante nella città che quest’anno è Capitale Europea della Cultura.

Hanno infatti anche avuto l’opportunità di visitare il bellissimo palazzo del Comune governato da giovani amministratori. Congratulazioni a tutti per l’impegno e la qualità delle attività e delle presentazioni.

Anche nell’anno scolastico 2022-2023 l’Istituto continua a pieno l’attività di implementazione di progetti Erasmus grazie alla collaborazione con l’associazione JUMP Gioventù in riSalto.