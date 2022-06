Tornei di Casinò, Bonus e altre caratteristiche che le Case da Gioco offrono ai loro Clienti

Più un cliente scommette, più il casinò è interessato a farlo diventare un cliente abituale. È un assioma che non ha bisogno di prove. Le condizioni speciali dei casinò per i giocatori VIP sono diventate parte integrante dell’efficace politica di marketing degli operatori di casinò. Dimostrando un’attività regolare sul sito, partecipando ai tornei di casinò e ad altri eventi, gli utenti possono ottenere lo status, che fornirà loro prerogative extra e permetterà loro di giocare a condizioni favorevoli.

Come Diventare un Giocatore VIP nei Casinò Online

Ogni azienda ha il suo approccio per attirare e fidelizzare il pubblico. Ma il principio di base è lo stesso ovunque. Se un visitatore ama le puntate alte, ama i tornei di casinò, è pronto a giocare molto e spesso, può contare su una posizione speciale. Questo modo di stimolare la clientela non è nuovo, poiché ha dimostrato di funzionare in molti settori. I passeggeri delle compagnie aeree accumulano miglia e si aggiornano, gli acquirenti online attivi vengono premiati con spedizioni gratuite e sconti aggiuntivi, e i titolari di carte bancarie ricevono cashback per le transazioni completate. Il consumatore non è motivato da promesse pubblicitarie, ma da benefici reali e tangibili. Entrambe le parti vincono.

Esiste una notevole differenza tra i servizi dei casinò tradizionali e quelli dei casinò virtuali. Le preferenze dei giocatori abituali sono diverse.

Privilegi dei Casinò Tradizionali

Nei casinò tradizionali, lo status di VIP è spesso assegnato ai giocatori di alto livello. Questi ultimi effettuano puntate elevate, lasciano mance generose e mantengono lo status di marchio. I giocatori VIP dei casinò offline vengono serviti in sale private separate e hanno accesso a tavoli con limiti più elevati. In alcuni casi, i clienti ricevono sistemazioni alberghiere, trasferimenti, biglietti aerei e intrattenimento gratuiti.

Il programma di fidelizzazione dei grandi casinò tradizionali prevede un sistema a livelli. Più spesso un cliente visita un’istituzione e più denaro spende nei tornei di casinò, più alto è il suo status. Man mano che il giocatore avanza, ottiene sconti su ulteriori servizi.

Privilegi dei Casinò Online

I siti di gioco d’azzardo sono progettati per un pubblico eterogeneo. L’utente acquisisce uno status privilegiato man mano che diventa attivo sul sito.

Il programma di fidelizzazione funziona secondo uno schema ben definito. Dopo la registrazione, al giocatore viene assegnato di default un livello iniziale. Il più delle volte sono differenziati: bronzo, argento, oro, platino, ecc. In alcuni casi, questa gerarchia è adattata al concetto del sito.

A ogni livello si aprono nuovi privilegi. I limiti di prelievo aumentano e la percentuale di cashback aumenta. Più alto è lo status, più velocemente vengono pagate le vincite e più favorevoli sono le condizioni di scommessa dei bonus. Raggiungendo il massimo livello, il giocatore può ricevere i seguenti privilegi:

Servizio di manager personale;

Accesso a offerte VIP limitate;

regali e bonus personali.

Nella maggior parte dei casi, lo status di VIP viene assegnato automaticamente all’utente. Se ciò non avviene, il cliente ha il diritto di richiedere l’assistenza clienti.

I punti fedeltà possono essere utilizzati per le promozioni. Si tratta di una moneta virtuale che viene accreditata per scommesse, depositi, partecipazione a tornei di casinò e altre promozioni. Viene trasferita su un conto separato e può essere scambiata con bonus, regali reali del casinò, denaro o upgrade di status, a seconda delle condizioni del sito.

Come Diventare un Giocatore VIP di un Casinò Online

Lo status di VIP è valido solo sul sito in cui è stato guadagnato. Prima di registrarvi, scoprite se il sito ha un programma di fedeltà o un’altra forma di incentivo per i giocatori abituali. Nella maggior parte dei casinò online, la descrizione del sistema di livelli e i bonus aperti su ciascuno di essi sono disponibili per i visitatori non autorizzati. Potete trovare queste informazioni nella sezione Promo.