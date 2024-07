Torre di Ruggiero accoglie con entusiasmo un evento interregionale di grande richiamo

Il sindaco Roti annuncia: “Dodici città e paesi da Puglia, Campania, Calabria e Sicilia si uniscono per la VII tappa della Peregrinatio della Lampada della Rete delle Città di Santa Domenica”

Torre di Ruggiero si conferma centro attrattore del turismo religioso in Calabria e si prepara ad accogliere con grande entusiasmo la VII tappa della Peregrinatio della Lampada della Rete delle Città di Santa Domenica. Appuntamento sabato 3 agosto. La comunità delle Preserre catanzaresi è pronta a ospitare delegazioni provenienti da dodici città e paesi di Puglia, Sicilia, Campania e Calabria. Includendo la stessa Torre: Scorrano, Cammarata, Castroreale, Caraffa di Catanzaro, Sant’Angelo di Brolo, Orria, Ricadi, Santa Domenica Vittoria, Santa Domenica Talao e Tropea.

L’iniziativa, promossa dai dodici comuni, si fonda sul profondo legame di fede con Santa Domenica e mira a promuovere le radici della tradizione e della cultura dei territori. L’obiettivo principale è scoprire, recuperare e rivitalizzare un percorso culturale, religioso e di marketing territoriale che rappresenta l’unione tra le diverse esperienze e culture delle città partecipanti.

“Ringrazio tutti per questa importante iniziativa che dà a tutti noi l’opportunità di incontrarci – ha dichiarato con entusiasmo il sindaco di Torre di Ruggiero, Vito Roti – e che rappresenta un’occasione per conoscere, condividere e progettare insieme”.

Il programma dell’evento prevede una serie di attività che coinvolgeranno tutta la comunità.

Ore 16:00 – Accoglienza delle municipalità presso la sala consiliare del Comune di Torre di Ruggiero, alla presenza di Sua Eccellenza Claudio Maniago, Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace.

Ore 17:00 – Corteo dalla sala consiliare comunale alla Chiesa Parrocchiale “S. Domenica V.M.”.

Ore 17:30 – S. Messa Solenne presieduta dal parroco e consegna della Lampada al sindaco di Torre di Ruggiero.

Ore 22:00 – Spettacolo comico “Comedy Show” con comici di Zelig e Colorado presso il Centro Policulturale.

L’intera giornata sarà un’occasione unica per la comunità di Torre di Ruggiero e per i tantissimi visitatori che arriveranno a Torre di Ruggiero dalla Calabria e dalle altre regioni del Sud per vivere momenti di fede, cultura e condivisione, rafforzando i legami tra le diverse città partecipanti e celebrando le tradizioni condivise.