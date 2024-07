Torre di Ruggiero, dialogo aperto con la Regione Calabria

Incontro a Catanzaro tra il sindaco Vito Roti, il vicepresidente della Giunta regionale, Filippo Pietropaolo, e il vicepresidente della Provincia, Francesco Fragomele

Nella mattinata di ieri, Vito Roti, sindaco di Torre di Ruggiero, ha avuto un incontro significativo presso la sede della Regione Calabria, a Catanzaro, con l’on. Filippo Pietropaolo, vicepresidente della Giunta regionale, e Francesco Fragomele, vicepresidente della Provincia.

Al centro della riunione, il rilancio del centro storico di Torre di Ruggiero, con un focus particolare su infrastrutture, cultura e turismo, oltre agli ambiziosi progetti legati all’Osservatorio Nazionale Minori e Intelligenza Artificiale che, recentemente, ha celebrato proprio nella cittadina delle Preserre il suo primo anno di attività, con un congresso nazionale di grande risonanza.

Il vicepresidente Pietropaolo, delegato alla Transizione Digitale, ha mostrato grande attenzione e disponibilità verso le esigenze esposte dal sindaco Roti.

L’Osservatorio, in particolare, rappresenta un progetto di notevole importanza per la formazione delle nuove generazioni, con caratteristiche di avanguardia e lungimiranza che potrebbero connettersi ad altre iniziative già avviate con gli atenei calabresi.

Soddisfatto per l’esito dell’incontro, Roti ha annunciato una prossima visita a Torre di Ruggiero da parte del vicepresidente Pietropaolo, ringraziando anche il vicepresidente della Provincia di Catanzaro per l’impegno costante verso il territorio delle Preserre e, in particolare, per Torre di Ruggiero.