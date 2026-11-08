Torre di Ruggiero, domenica 29 novembre si inaugura la “Via delle Grazie”: nove opere a sgraffito raccontano la storia del Santuario

Il percorso spirituale e storico-artistico collega il centro storico al Santuario di Maria Santissima delle Grazie. Sabato 28 la presentazione alla stampa. L’intervento, sostenuto dalla Regione Calabria con il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, rientra nella rigenerazione urbana del borgo

Domenica 29 novembre, alle 9, Torre di Ruggiero inaugura la “Via delle Grazie”. È un cammino a cielo aperto che unisce fede, arte e memoria collettiva e accompagna residenti e visitatori dal centro storico fino al Santuario di Maria Santissima delle Grazie, cuore della devozione popolare del paese.

L’inaugurazione sarà preceduta, sabato 28 novembre alle 17, dalla conferenza stampa di presentazione al Centro polifunzionale. Domenica, dopo lo svelamento delle nove opere d’arte realizzate con la tecnica dello sgraffito, seguiranno la Santa Messa al Santuario e un rinfresco al quale prenderanno parte tutti i ristoranti del territorio comunale.

Il percorso è il cuore della “Civitas Mariae”, un progetto pensato come cammino condiviso tra Chiesa e cittadinanza per costruire una comunità fraterna sotto la protezione della Madonna delle Grazie. L’iniziativa si inserisce in un più ampio intervento di rigenerazione urbana del centro storico, finanziato dalla Regione Calabria – Dipartimento Politiche della montagna, foreste, gestione dei sistemi forestali e controlli Psr – attraverso il Fosmit, il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.

Le opere murali, collocate in punti nodali del borgo, compongono un racconto per immagini della storia del Santuario e della devozione popolare che lo accompagna. Sono organizzate in tappe cronologiche e tematiche e realizzate con tecniche tradizionali, scelte per garantire durata nel tempo e armonia con l’architettura del centro storico. Non semplici decorazioni, dunque, ma la parte narrativa e identitaria dell’intero progetto.

Le nove opere portano la firma di Franco Pagliarulo, artista che nel suo lavoro alterna il ritratto alle tecniche murali dell’affresco e dello sgraffito. Proprio lo sgraffito è stato scelto per raccontare la storia del Santuario. È un’antica tecnica che fa emergere il disegno incidendo strati sovrapposti di intonaco di colori diversi. Appartiene alla tradizione decorativa dei centri storici italiani e, resistendo bene al tempo, si presta a un percorso nato per durare. Tappa dopo tappa, le scene di Pagliarulo accompagnano il visitatore dalle vie del borgo fino al Santuario, traducendo in immagini secoli di devozione popolare.

Accanto all’arte, l’intervento ha rinnovato l’arredo urbano con nuove panchine, cestini, fioriere ed elementi di decoro. Lungo i principali percorsi e nei punti di interesse storico e paesaggistico sono state installate tabelle informative per l’orientamento turistico pedonale. L’obiettivo è restituire spazi pubblici più curati e favorire una visita più ordinata e consapevole del borgo.

«La Via delle Grazie è un dono che la comunità fa a sé stessa e a chi verrà a trovarci – dichiara il sindaco Vito Roti –. Abbiamo voluto raccontare sui muri del nostro borgo la storia del Santuario e la fede che da generazioni unisce le famiglie di Torre di Ruggiero. Ma questo percorso guarda anche avanti: è un’occasione concreta per far conoscere il nostro paese, accogliere visitatori lungo un itinerario culturale e spirituale permanente e ridare vita al centro storico. Fede, arte e accoglienza possono diventare insieme una leva di sviluppo per tutta la comunità».

L’invito a partecipare è rivolto alla cittadinanza, alle autorità civili e religiose e a quanti vorranno scoprire il nuovo volto del borgo. Da domenica 29 novembre la Via delle Grazie sarà percorribile tutto l’anno, come itinerario culturale permanente nel cuore del paese.