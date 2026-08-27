Torre di Ruggiero, Fausto Leali accende la festa della Madonna delle Grazie: musica, fede e pellegrinaggio

Il grande concerto del 9 settembre sarà il momento clou del programma civile. Dal 30 agosto il Santuario diocesano torna cuore della devozione mariana con la Novena, le celebrazioni solenni e il tradizionale pellegrinaggio notturno

Sarà Fausto Leali il grande protagonista del momento conclusivo dei festeggiamenti civili in onore della Madonna delle Grazie, una delle ricorrenze religiose più sentite del territorio. L’artista, voce inconfondibile della musica italiana, sarà in concerto mercoledì 9 settembre alle ore 22 a Torre di Ruggiero, chiudendo un programma che ancora una volta intreccia spettacolo, tradizione popolare e una profondissima dimensione spirituale.

Prima del grande appuntamento con Leali, il calendario civile prevede per lunedì 7 settembre alle 21.30 la serata di palco con il Concerto Bandistico “F. Cilea” Città di Cardinale, diretto dal maestro Nicola Plati, seguita a mezzanotte dallo spettacolo pirotecnico. Martedì 8 settembre, alle 22, spazio invece alla Capofortuna Band, con il tributo live a Rino Gaetano.

Ma la festa della Madonna delle Grazie, a Torre di Ruggiero, è soprattutto fede, memoria e devozione mariana. Il programma religioso prenderà il via domenica 30 agosto con l’inizio della Novena, che proseguirà fino al 7 settembre scandendo ogni giornata con il Rosario, le celebrazioni eucaristiche e la preghiera mariana serale.

Durante la Novena saranno coinvolti diversi santuari del territorio e ogni giornata sarà dedicata a una particolare intenzione: dalle famiglie e mamme in attesa ai religiosi, dai “Figli in Paradiso” ai bambini e ai giovani, dai sacerdoti agli ammalati, fino agli amici del Santuario e agli emigrati. Un cammino spirituale che conferma il ruolo del Santuario diocesano di Santa Maria delle Grazie come punto di riferimento per una devozione capace di richiamare fedeli anche dai centri vicini.

Tra i momenti più intensi resta quello del pellegrinaggio notturno, espressione antica e ancora viva della fede popolare. Nella serata di domenica 6 settembre, alle 21.15, è prevista la veglia di preghiera presso l’Anfiteatro con la fiaccolata, seguita dal pellegrinaggio e dalla veglia notturna animata dai pellegrini. Il pellegrinaggio accompagnerà anche la vigilia del 7 settembre, quando il Santuario entrerà nel cuore delle celebrazioni per la Natività della Beata Vergine Maria.

Proprio nella notte tra il 7 e l’8 settembre, alle ore 24, sarà celebrata la Santa Messa della Natività della Beata Vergine Maria, presieduta da don Nicola Ierardi. Il giorno della festa, martedì 8 settembre, sono previste Messe alle 6 e alle 8, mentre alle 10.30 si terrà la solenne concelebrazione eucaristica presieduta da monsignor Claudio Maniago, arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace. Alle 18 sarà celebrata un’ulteriore Messa presieduta da don Ferdinando Fodaro.

I festeggiamenti religiosi proseguiranno anche mercoledì 9 settembre, giornata del ringraziamento. Dopo la Messa delle 8.30, alle 10.30 è prevista la concelebrazione eucaristica presieduta da monsignor Giuseppe Silvestre, cui seguirà la tradizionale processione per le vie del paese. Alle 18 l’ultima celebrazione della giornata sarà presieduta da padre Giacomo Faustini O.F.M. Cap.

È questa alternanza tra il silenzio della preghiera, il cammino dei pellegrini, le celebrazioni solenni, la processione e i momenti di festa collettiva a rendere ogni anno l’appuntamento di Torre di Ruggiero qualcosa che va oltre il semplice calendario degli eventi. La Madonna delle Grazie continua infatti a rappresentare per la comunità un segno identitario profondissimo: una devozione tramandata attraverso le generazioni e capace, nei giorni della festa, di riportare al Santuario famiglie, emigrati e fedeli provenienti da tutto il comprensorio.

E quando, la sera del 9 settembre, la voce di Fausto Leali accompagnerà il gran finale dei festeggiamenti civili, sarà soltanto l’ultimo atto di giorni nei quali Torre di Ruggiero tornerà a vivere uno dei momenti più intensi dell’anno, sospeso tra fede mariana, tradizione, pellegrinaggio e appartenenza comunitaria.