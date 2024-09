Torre di Ruggiero, festa della Madonna delle Grazie

Tra fede, tradizione e spettacoli, la “piccola Lourdes” della Calabria si prepara ad accogliere migliaia di pellegrini

Torre di Ruggiero, borgo delle Preserre catanzaresi noto come la “piccola Lourdes” per le apparizioni miracolose e la devozione mariana, si appresta a vivere uno degli eventi più attesi dell’anno: la Festa della Madonna delle Grazie. La celebrazione, che unisce profondamente tradizione religiosa e manifestazioni civili, è pronta a richiamare tantissimi fedeli e visitatori.

Tra i momenti clou del programma, spicca il pellegrinaggio notturno del 6 e del 7 settembre, un rito che coinvolge migliaia di pellegrini da tutta la Calabria in un cammino di fede sotto le stelle, verso il Santuario diocesano di Santa Maria delle Grazie. Uno dei momenti più suggestivi della festa. Le strade che portano a Torre, da ogni direzione, si animano di torce e fiaccole, trasformando la notte in un dedalo di luci in movimento.

Il culmine delle celebrazioni religiose si raggiungerà domenica 8 settembre, con la Festa della Natività della Beata Vergine Maria. In questa giornata, la concelebrazione eucaristica delle 10.30, presieduta da Mons. Claudio Maniago, Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace, vedrà la presenza di numerose autorità politiche, militari e religiose, rendendo omaggio alla Madonna delle Grazie e sottolineando l’importanza di questo evento.

Non mancheranno, inoltre, momenti di svago e intrattenimento grazie al ricco programma civile. Il concerto di Enrico Ruggeri, previsto per lunedì 9 settembre alle 22.00, chiuderà in grande stile i festeggiamenti.