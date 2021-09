Torre di Ruggiero, il 10-11-12 settembre 2021 si svolgerà il Festival della Nocciola Bio di Calabria

La nocciola biologica, risorsa del territorio per promuovere uno sviluppo eco-sostenibile ed il turismo esperienziale. È questo il filo conduttore del 1° Festival della Nocciola Bio di Calabria che, nel fine settimana, dal 10 al 12 settembre si terrà a Torre Ruggiero (Cz).

Promossa dal Comune di Torre Ruggiero e attuata dall’Associazione culturale nocciola biologica calabrese, la kermesse è finanziata dalla Regione Calabria con contributo di cui all’art. 65 della L.R. 13/1985 – DGR n.112 del 30 marzo 2021 – annualità 2021.

È patrocinata dall’Associazione nazionale “Città della Nocciola”, da Assotes (Associazione Professionale Operatori del Turismo Esperienziale), dall’Arsac (Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura in Calabria), dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Catanzaro, dal Gal Serre Calabresi, dal Comune di Cardinale, dal Consorzio Valorizzazione e Tutela Nocciola di Calabria. Si avvale della collaborazione dell’Istituto professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera di Soverato e di Casa Mastroianni.

Il Festival intende promuovere il prodotto ed il territorio a vocazione corilicola, con le sue peculiarità paesaggistiche, con la sua secolare tradizione agricola, storica, culturale e lo spirito di accoglienza della sua comunità.

Diverse le iniziative in calendario che spaziano dal masterclass sui segreti della nocciola in tavola, alle manifestazioni sportive e divulgative nei noccioleti, all’attività convegnistica con esperti di primo piano e di elevato profilo professionale nel settore corilicolo, turistico e progettuale, agli show cooking e alle degustazioni affidate a chef e pasty chef di consolidata e prestigiosa esperienza nel settore.

Di seguito, in dettaglio, il programma.

1° FESTIVAL DELLA NOCCIOLA BIO DI CALABRIA

10-11-12 settembre 2021

Torre Ruggiero (Cz)

Venerdì 10

ore 16, area anfiteatro del Santuario Madonna delle Grazie

presentazione festival e masterclass “Salute a tavola. I segreti della nocciola”

saluti:

Mario Barbieri, sindaco di Torre Ruggiero

Danilo Staglianò, sindaco di Cardinale

Domenico Martelli, presidente dell’Associazione Culturale Nocciola Biologica Calabrese

relazionerà Stefano Fiorentino, dottore agronomo

coordinerà la giornalista Maria Patrizia Sanzo

Sabato 11

ore 10, località Missà, percorso ciclistico nei noccioleti e consegna delle targhe ai gruppi partecipanti

saluti:

Giuseppe Rotiroti, presidente del Consorzio Valorizzazione e Tutela Nocciola di Calabria

interverrà Antonio Clasadonte, divulgatore agricolo Arsac – “La biodiversità dei noccioleti calabresi”

ore 12, degustazione di prodotti a base di nocciola

Domenica 12,

ore 16, area anfiteatro del Santuario Madonna delle Grazie

convegno “Nocciola bio, territorio, turismo esperienziale. Il valore dell’identità locale”

saluti:

Mario Barbieri, sindaco di Torre Ruggiero

Danilo Staglianò, sindaco di Cardinale

Domenico Martelli, presidente dell’Associazione Culturale Nocciola Biologica Calabrese

Marziale Battaglia, presidente del Gal “Serre Calabresi”

interventi:

Rosario D’Acunto, presidente dell’Associazione nazionale “Città della Nocciola” e presidente di Assotes, (Associazione Professionale Operatori del Turismo Esperienziale) – “Genius loci, passioni e competenze per il turismo esperienziale”

Luisa Caronte, esperta in marketing e sviluppo turistico – “La costruzione del pacchetto turistico esperienziale”

Pantaleone Mercurio, progettista esperto in processi di sviluppo locale, “La progettualità del Festival della Nocciola Bio, afferente alla manifestazione d’interesse della Regione Calabria”

Condurranno i giornalisti: Maria Patrizia Sanzo e Vincenzo Iozzo

La partecipazione al convegno darà diritto al riconoscimento di cfp per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, ai sensi del Regolamento per la Formazione Professionale Continua Conaf n. 3/2013

ore 18.30, area “Boschetto”

show cooking dimostrativo, piatti a base di nocciola biologica calabrese, curato dall’Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera di Soverato. Interverrà il dirigente scolastico Renato Daniele

ore 19.15

show cooking e degustazione di dolci a base di nocciola biologica, a cura di Casa Mastroianni, rappresentata dal pastry chef Paolo Caridi

Gli eventi si svolgeranno nel rispetto della normativa di prevenzione Covid 19