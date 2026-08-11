Torre di Ruggiero, il 12 agosto torna il gusto in piazza con le penne all’arrabbiata

Dalle 20.30 nuova degustazione gratuita promossa da Pro Loco e amministrazione comunale. Dopo pasta e fagioli e panino con salsiccia, il paese rinnova l’appuntamento con convivialità, tradizione e partecipazione

Agosto a Torre di Ruggiero continua a parlare il linguaggio semplice e autentico della convivialità. Martedì 12 agosto, a partire dalle ore 20.30, Piazza del Popolo ospiterà la sagra delle penne all’arrabbiata, nuovo appuntamento inserito nel calendario delle iniziative estive promosse dalla Pro Loco e dall’amministrazione comunale.

La formula resta quella che sta caratterizzando queste serate: stare insieme, animare il centro del paese e riscoprire il piacere di condividere un piatto attorno a una tavola. La degustazione delle penne all’arrabbiata sarà gratuita, mentre sarà richiesto soltanto un contributo popolare per le eventuali bevande.

Si tratta della terza degustazione organizzata a Torre di Ruggiero nel corso di agosto. Ad aprire il programma era stata la serata dedicata alla pasta e fagioli, seguita dall’appuntamento con il panino con la salsiccia, che aveva accompagnato anche l’esposizione di auto e moto d’epoca.

Ora il menù cambia ancora, ma resta intatto lo spirito dell’iniziativa: utilizzare anche la gastronomia come occasione di incontro tra residenti, visitatori, famiglie e tanti torresi che proprio nel periodo estivo tornano in paese.

Un impegno che merita un plauso alla Pro Loco e all’amministrazione comunale, impegnate in queste settimane nella costruzione di un calendario capace di alternare spettacolo, cultura, tradizioni popolari e momenti di aggregazione.

Iniziative semplici solo in apparenza, perché dietro ogni serata ci sono organizzazione, volontariato e disponibilità di tante persone che scelgono di dedicare tempo ed energie alla comunità.

L’appuntamento, dunque, è per martedì 12 agosto dalle ore 20.30 a Torre di Ruggiero. Un invito aperto a tutti: per assaggiare un buon piatto di penne all’arrabbiata, naturalmente, ma soprattutto per trascorrere qualche ora insieme nel cuore del paese.