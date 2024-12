Torre di Ruggiero, il prof. Giulio Tarro ospite d’onore per la presentazione di un libro sull’omeopatia

Un evento di rilievo culturale e scientifico patrocinato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vito Roti

Torre di Ruggiero sarà il teatro di un evento che intreccia scienza, cultura e territorio. Venerdì 27 dicembre, presso il Centro Polifunzionale, il professore Giulio Tarro, celebre virologo e scienziato di fama internazionale, interverrà come ospite d’onore per la presentazione del libro “Omeopatia, scienza, similia similibus. Dissertazione sul significato scientifico della medicina omeopatica”, scritto dal medico e omeopata Giovanni De Giorgio.

L’evento, che gode del patrocinio dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vito Roti, rappresenta un’occasione unica per mettere al centro del dibattito scientifico temi di grande rilevanza e interesse.

L’arrivo di una figura del calibro del professore Tarro in Calabria è un’occasione speciale che eleva l’evento a un appuntamento di interesse non solo locale, ma regionale e oltre. Il medico, noto per il suo contributo alla virologia e alla scienza medica, ha curato la prefazione del volume di De Giorgio e terrà un intervento che promette di arricchire il dibattito intorno a temi di grande attualità e spesso controversi, come l’omeopatia e il suo ruolo nella medicina moderna.

Il professore Francesco Pungitore, giornalista e docente di Filosofia, autore della postfazione del libro di De Giorgio, offrirà un intervento registrato per l’occasione. L’autore dialogherà con il pubblico per illustrare i contenuti del libro, un lavoro che unisce una rigorosa analisi scientifica a una visione umanistica della medicina omeopatica.

L’evento sarà moderato dalla dottoressa Anna Giulia Barletta, laureata in Psicologia e Salute, esperta in Scienze e Tecniche Psicologiche, che guiderà i vari interventi con il suo bagaglio accademico e professionale.

Il dottor Giovanni De Giorgio, nato proprio a Torre di Ruggiero ma da anni residente a Roma, rappresenta un esempio di eccellenza che non dimentica le proprie origini. Specializzato in omeopatia e agopuntura, De Giorgio ha dedicato la sua carriera a esplorare il rapporto tra medicina tradizionale e approcci innovativi, promuovendo una visione integrata della salute.

La presentazione del suo libro è non solo un’occasione per discutere l’efficacia e i limiti dell’omeopatia, ma anche un omaggio alle sue radici. “Tornare a Torre di Ruggiero per condividere il frutto delle mie ricerche è per me motivo di orgoglio e un modo per restituire qualcosa alla mia comunità d’origine” ha dichiarato l’autore.