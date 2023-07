Torre di Ruggiero, il sindaco: “Avanti con turismo e cultura”

Firmata oggi in Puglia l’adesione alla Rete delle Città di Santa Domenica Vergine e Martire di Tropea

Con un gesto simbolico e un atto ufficiale, il sindaco di Torre di Ruggiero, Vito Roti, ha sottoscritto l’adesione alla Rete delle Città di Santa Domenica Vergine e Martire di Tropea. “Una firma che ci farà crescere in ambito turistico e culturale”, ha commentato Roti durante la cerimonia che si è tenuta oggi a Scorrano, in Puglia, in occasione dei festeggiamenti patronali.

Questo passo evidenzia la volontà dei comuni aderenti di costruire e rafforzare legami attraverso il rispetto e la celebrazione di un comune culto religioso, il culto di Santa Domenica. “Avviamo uno scambio positivo di conoscenze e di buone pratiche” ha sottolineato Roti all’atto della firma del Protocollo d’Intesa. E ha aggiunto: “Sono tante le azioni di valorizzazione territoriale che potremo mettere in campo insieme”, mostrando gratitudine verso l’amministrazione comunale ospitante.

L’adesione alla rete rappresenta un impegno comune per promuovere la crescita del turismo e la valorizzazione del patrimonio culturale locale. L’iniziativa, avviata nei mesi scorsi su proposta del sindaco di Scorrano, Mario Pendinelli, ha già raccolto l’adesione di undici comuni da quattro regioni diverse – Puglia, Calabria, Campania e Sicilia. I comuni coinvolti sono Cammarata (Ag), Caraffa di Catanzaro, Castroreale (Me), Mandanici (Me), Orria (Sa), Ricadi (VV), Santa Domenica Vittoria (Me), Sant’Angelo di Brolo (Me), Torre di Ruggiero (Cz) e Tropea (VV).

L’adesione alla rete non solo simboleggia una nuova alleanza tra questi comuni, ma segna anche un importante passo avanti per i rispettivi territori, evidenziando come la condivisione di patrimoni culturali e religiosi possa servire da piattaforma per la promozione di crescita e sviluppo economico, in particolare nel settore turistico.