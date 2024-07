Torre di Ruggiero, il sindaco: “Il nostro territorio proiettato verso un futuro tecnologico e innovativo” 

Successo per il primo Congresso nazionale dell’Osservatorio Nazionale Minori e Intelligenza Artificiale

Il primo Congresso nazionale dell’Osservatorio Nazionale Minori e Intelligenza Artificiale ha riscosso un grande successo, e il sindaco di Torre di Ruggiero, Vito Roti, ne sottolinea alcuni aspetti fondamentali in una nota stampa. “Quale sindaco del comune capofila dell’accordo di rete che ha dato vita all’Osservatorio – dichiara Roti – ci tengo ad evidenziare i risultati ottenuti in occasione del Congresso che è giunto al termine di un intenso anno di attività egregiamente coordinate dal presidente del comitato scientifico, prof. Enzo Siviero, dal direttore tecnico, prof. Francesco Pungitore, e dal vicedirettore esecutivo, avv. Maria Stefania Fera”.

Il Congresso ha visto la partecipazione di esperti e relatori provenienti da tutta Italia e dall’estero, che hanno offerto interventi di straordinario interesse e momenti di riflessione che proiettano Torre di Ruggiero e l’intero territorio delle Preserre all’avanguardia nell’approccio alle nuove tecnologie.

Il sindaco Roti sottolinea come l’evento rappresenti “un nuovo punto di partenza” per la comunità e il territorio, mettendo in luce gli ulteriori investimenti già in itinere a supporto delle attività dell’Osservatorio. Tra questi, l’idea di trasformare la sede in un laboratorio creativo dove offrire opportunità di lavoro.

L’interazione con le scuole rimane fondamentale, poiché rappresentano il fulcro dell’impegno dell’Osservatorio Nazionale Minori e Intelligenza Artificiale. “Costruire buone pratiche per creare un futuro che possa mantenere l’uomo al centro dello sviluppo tecnologico” è l’obiettivo principale, secondo Roti.

In conclusione, il sindaco esprime grande soddisfazione per i risultati ottenuti e ribadisce l’importanza di continuare su questa strada per garantire un futuro innovativo e sostenibile per il territorio delle Preserre: “Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che hanno lavorato nell’organizzazione del Congresso, gli ospiti, i relatori e, in particolare, rivolgo un saluto speciale al Rettore Enzo Siviero, fonte di ispirazione, uomo di grande spessore umano, culturale e accademico, la cui vicinanza rende tutta Torre di Ruggiero orgogliosa di averlo al proprio fianco”.