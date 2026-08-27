​Torre di Ruggiero in Festa: al via i Solenni Festeggiamenti per la Madonna delle Grazie 2026

Con la fine dell’estate, la comunità di Torre di Ruggiero e l’intera diocesi si preparano a vivere uno dei momenti di fede e tradizione più attesi dell’anno: i Solenni Festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie, ospitati presso il celebre Santuario Diocesano nell’Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace.

​Il ricco programma, che spazia dalla profonda devozione religiosa al grande intrattenimento civile, prenderà il via domenica 30 agosto per concludersi mercoledì 9 settembre 2026.

​Il Percorso Spirituale della Novena (30 agosto – 7 settembre)

​Sotto la guida dell’antico motto mariano «Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio», la Novena di preparazione vedrà ogni giorno celebrazioni e momenti di preghiera (SS. Messe alle 08:30 e 18:00; S. Rosario alle 08:00 e 17:30; preghiera mariana serale alle 21:15 animata dalle parrocchie ed intorni del territorio quali Settingiano, Squillace, Gimigliano, Davoli, Serra San Bruno, Palermiti e Chiaravalle C.le).

La predicazione della Parola di Dio durante le giornate sarà curata da Don Piero Puglisi (Parroco in Squillace Lido), Don Francesco Di Stefano (Parroco e Rettore a Caltagirone) e dal monaco camaldolese Don Ubaldo Cortoni. Durante tutti i giorni della novena i fedeli avranno la possibilità di accostarsi al Sacramento della Riconciliazione.

Ogni giornata affronterà un tema dedicato:

​Domenica 30 Agosto: Benedizione delle Famiglie e delle Mamme in attesa.

​Lunedì 31 Agosto: Benedizione delle Religiose e dei Religiosi.

​Martedì 1 Settembre: Preghiera per tutti i “Figli in Paradiso”.

​Mercoledì 2 Settembre: Benedizione dei Bambini e dei Giovani.

​Giovedì 3 Settembre: Benedizione dei Sacerdoti.

​Venerdì 4 Settembre: Benedizione degli Ammalati.

​Sabato 5 Settembre: Giornata degli amici del Santuario.

Domenica 6 Settembre (Antivigilia): Preghiamo con e per i nostri Emigrati, caratterizzata dalla veglia di preghiera con fiaccolata all’Anfiteatro (ore 21:15) e dal pellegrinaggio notturno.

​Lunedì 7 Settembre (Vigilia): Pellegrinaggio notturno con la S. Messa della Natività della B.V. Maria a mezzanotte, presieduta da Don Nicola Ierardi.

Le Celebrazioni Solenni dell’8 e 9 Settembre

​Il culmine delle celebrazioni religiose si toccherà Martedì 8 Settembre, Festa della Natività della Beata Vergine Maria:

​Ore 10:30: Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace, Sua Ecc.za Mons. Claudio Maniago.

​Ore 18:00: Santa Messa presieduta da Don Ferdinando Fodaro.

​I festeggiamenti si concluderanno Mercoledì 9 Settembre con la Giornata di Ringraziamento:

​Ore 10:30: Concelebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Giuseppe Silvestre, al cui termine si snoderà la tradizionale Processione per le vie del paese.

​Ore 18:00: S. Messa di chiusura presieduta da P. Giacomo Faustini O.F.M.Cap.

Il Programma Civile: Musica, Spettacoli e Fausto Leali

​Ricco e coinvolgente anche il palinsesto degli eventi civili serali che animeranno la piazza:

​Lunedì 7 Settembre:

​Ore 21:30: Serata da Palco con il Concerto Bandistico F. Cilea – Città di Cardinale, diretto dal Prof. Nicola Plati.

​Ore 00:00: Spettacolo pirotecnico a cura della “Pirotecnica Argirò SNC” di Gioiosa Ionica.

​Martedì 8 Settembre:

​Ore 22:00: Concerto della CAPOFORTUNA BAND, con l’omaggio ed il tributo live a Rino Gaetano.

Mercoledì 9 Settembre:

​Ore 22:00: Il grandissimo appuntamento di chiusura con FAUSTO LEALI IN CONCERTO, che porterà sul palco le canzoni più famose del suo repertorio imperdibile.

Le luminarie del paese saranno allestite dalla ditta “Cerullo Illuminazione”, mentre le giornate festive vedranno l’accompagnamento musicale del Complesso Bandistico Novalba di Cardinale.