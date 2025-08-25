Torre di Ruggiero in festa per la Madonna delle Grazie: dal 30 agosto al 9 settembre solenni celebrazioni religiose e civili

Anche quest’anno la comunità di Torre di Ruggiero si prepara a vivere con intensa partecipazione i solenni festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie, patrona del Santuario Diocesano e punto di riferimento spirituale dell’intera Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace.

Il programma, promosso dal Santuario “Santa Maria delle Grazie”, si articolerà tra il 30 agosto e il 9 settembre 2025, con momenti di preghiera, celebrazioni liturgiche, riflessioni e appuntamenti di carattere civile e culturale.

Il programma religioso

La novena, dal 30 agosto al 7 settembre, scandirà la preparazione spirituale con rosari, messe e preghiere mariane animate da diverse parrocchie della diocesi. Ogni giornata sarà dedicata a una particolare intenzione:

30 agosto: Giornata della Vita Consacrata, affidamento dei religiosi a Maria.

31 agosto: Giornata dei figli in cielo, con preghiere per i bambini defunti.

1 settembre: Giornata Sacerdotale con il tradizionale Cammino Mariano da Chiaravalle al Santuario.

2 settembre: Giornata dei bambini.

3 settembre: Giornata della famiglia e delle mamme in attesa.

4 settembre: Giornata dei giovani.

5 settembre: Giornata degli amici del Santuario, con adorazione eucaristica.

6 settembre: Antivigilia della festa, dedicata ai concittadini emigrati.

7 settembre: Vigilia della festa con veglia mariana e processione aux flambeaux.

Il culmine sarà lunedì 8 settembre, con la Festa della Natività della Beata Vergine Maria: messe al mattino, la solenne concelebrazione presieduta dall’arcivescovo Claudio Maniago e, nel pomeriggio, la messa vespertina. La giornata si concluderà con spettacoli civili e il tradizionale concerto bandistico.

Infine, martedì 9 settembre, si terrà la giornata di ringraziamento, con celebrazioni eucaristiche presiedute da Mons. Giuseppe Silvestre e Mons. Salvino Cognetti.

Il programma civile

Accanto ai momenti religiosi, non mancheranno le iniziative civili che animeranno il borgo:

Domenica 7 settembre: concerto-testimonianza del gruppo Kairos e spettacolo pirotecnico.

Lunedì 8 settembre: gran concerto bandistico “Mattia Preti” della città di Taverna.

Martedì 9 settembre: grande serata musicale con il concerto dei Santo California, storica band italiana.

Una festa di fede e tradizione

La Madonna delle Grazie rappresenta da secoli il cuore della devozione popolare di Torre di Ruggiero e di tutta la zona delle Preserre catanzaresi. Il Santuario, meta di pellegrinaggi durante tutto l’anno, si conferma anche in questa occasione centro di fede, incontro e cultura, capace di unire spiritualità e momenti di socialità, nel segno della tradizione e della comunità.