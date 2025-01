Torre di Ruggiero, in memoria del dottore Vitaliano Corapi il secondo congresso dell’Osservatorio Minori e Intelligenza Artificiale

Luglio 2025 a Torre di Ruggiero: due giornate per esplorare le connessioni tra IA, medicina, scuola e professioni, onorando la memoria del compianto Presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Catanzaro

Torre di Ruggiero, in provincia di Catanzaro, ospiterà a luglio il secondo congresso nazionale dell’Osservatorio Nazionale Minori e Intelligenza Artificiale, un evento carico di significato e di memoria. L’appuntamento, infatti, sarà dedicato al compianto dottore Vitaliano Corapi, già presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Catanzaro, scomparso prematuramente ma ancora presente nel ricordo di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

Il dottore Corapi aveva aperto il primo congresso dell’Osservatorio, nel luglio 2024, con un saluto che era al tempo stesso una lezione di vita e di lungimiranza. La sua capacità di coniugare competenza e visione aveva lasciato un segno indelebile, soprattutto per il modo in cui aveva sottolineato il potenziale rivoluzionario dell’intelligenza artificiale nel campo medico e nella ricerca farmaceutica. Sostenitore convinto del progetto dell’Osservatorio, nato in Calabria grazie alla collaborazione tra amministratori locali, scuole, associazioni e il supporto dell’Università eCampus, Corapi rappresentava un punto di riferimento per l’intera comunità.

Il congresso di luglio 2025 si svolgerà nell’arco di due giornate e vedrà la partecipazione di autorevoli relatori e rappresentanti di diversi ordini professionali, come anticipato da Francesco Pungitore, direttore tecnico dell’Osservatorio. “Abbiamo condiviso con il presidente Vito Roti, sindaco di Torre di Ruggiero, e gli altri membri del direttivo l’idea di dedicare questo importante momento di riflessione al dottore Corapi, ricordandone il grande spessore umano e professionale” ha dichiarato Pungitore.

I temi in agenda toccheranno le connessioni tra intelligenza artificiale e ambiti fondamentali come la medicina, la scuola, il lavoro e le professioni, rendendo l’evento un’occasione unica per esplorare il presente e il futuro di tecnologie che stanno trasformando il mondo.

Dedicare il congresso al dottore Vitaliano Corapi significa celebrare il suo impegno instancabile per la ricerca, la formazione e l’innovazione, rendendolo simbolo di un territorio che, con coraggio e visione, vuole essere protagonista del cambiamento. Torre di Ruggiero si prepara così ad accogliere non solo un evento scientifico di rilievo, ma anche un tributo a un uomo che ha saputo ispirare con il suo esempio e la sua dedizione.