Torre di Ruggiero, intelligenza artificiale e realtà virtuale entrano in classe

Incontro per discutere di didattica e nuove tecnologie: verrà inaugurato un moderno laboratorio comunale dotato di visori di ultima generazione

L’intelligenza artificiale e la realtà virtuale si fanno strada nelle aule scolastiche e a Torre di Ruggiero sono già al centro di un dialogo sul futuro della didattica.

Lunedì 28 ottobre, alle ore 10:30, il Centro Policulturale della cittadina delle Preserre ospiterà un incontro dal titolo “L’IA in classe, opportunità per la didattica di oggi”.

L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vito Roti e coinvolgerà alunni e docenti del plesso locale di quinta elementare e di prima, seconda e terza media.

La giornata prevede la partecipazione di esperti e rappresentanti istituzionali: la prof.ssa Maria Carmen Aloi, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Chiaravalle Centrale, il sindaco Vito Roti, che ricopre anche il ruolo di presidente dell’Osservatorio Nazionale Minori e Intelligenza Artificiale, il professore Ulderico Nisticò e il dottore Pino Pipicelli, membri del Comitato scientifico dell’Osservatorio.

In collegamento remoto interverrà anche il prof. Francesco Pungitore, Direttore Tecnico dell’Osservatorio.

L’incontro rappresenta una preziosa occasione per discutere le potenzialità dell’IA applicata alla didattica, esplorando le opportunità che le nuove tecnologie offrono per migliorare l’apprendimento e stimolare la curiosità degli studenti.

“Crediamo fortemente nell’innovazione come chiave di sviluppo”, ha commentato il sindaco Vito Roti, sottolineando l’importanza di un’educazione capace di abbracciare il cambiamento tecnologico.

“L’IA rappresenta uno strumento fondamentale per preparare i nostri giovani alle sfide del domani, offrendo loro competenze trasversali che saranno essenziali per un mercato del lavoro in continua evoluzione. L’investimento in tecnologie innovative non solo arricchisce la didattica, ma crea anche le basi per una comunità più resiliente e dinamica, capace di crescere e adattarsi ai mutamenti globali”.

Alle ore 11:30, la breve sessione sarà seguita dall’inaugurazione del laboratorio di realtà virtuale presso la vicina Biblioteca comunale.

Una struttura moderna e all’avanguardia, dotata di visori VR di ultima generazione, che l’amministrazione metterà a disposizione di tutte le scuole del comprensorio.

Il laboratorio vuole essere un punto di riferimento per introdurre in modo pratico l’uso della realtà virtuale nelle attività didattiche, offrendo ai giovani la possibilità di sperimentare nuove modalità di apprendimento, più coinvolgenti e interattive.

L’incontro del 28 ottobre sarà solo il primo passo di un percorso più ampio: è già in programma un secondo appuntamento, nel mese di dicembre, sempre dedicato al mondo della scuola e all’approfondimento delle tematiche legate all’intelligenza artificiale, grazie alla sinergia con l’Osservatorio Minori e IA.

L’amministrazione di Torre di Ruggiero mostra così una chiara volontà di investire nella formazione e nel futuro dei giovani, ponendosi come punto di riferimento innovativo per l’intero territorio delle Preserre.

L’uso dell’IA nelle scuole offre infatti nuove prospettive: dalla personalizzazione dei percorsi di apprendimento alla creazione di esperienze educative immersive, le tecnologie emergenti rappresentano una sfida e al contempo un’opportunità che non può essere trascurata.

In un contesto in cui la velocità del cambiamento è sempre maggiore, la capacità di formare studenti in grado di comprendere e utilizzare l’IA sarà un fattore determinante per garantire loro un futuro ricco di opportunità.