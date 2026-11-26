Sabato 28 novembre la conferenza stampa di presentazione, domenica 29 l’inaugurazione del percorso e lo svelamento degli sgraffiti dell’artista Franco Pagliarulo. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, è finanziata dalla Regione Calabria attraverso il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane

Un itinerario tra spiritualità, storia e arte, pensato per valorizzare il patrimonio culturale e religioso del borgo e rafforzare il legame tra comunità, territorio e tradizioni.

Nasce a Torre di Ruggiero, in provincia di Catanzaro, la “Via della Grazia – Civitas Mariae”, un percorso promosso dall’Amministrazione comunale con il sostegno finanziario della Regione Calabria, attraverso il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT).

L’iniziativa si sviluppa attraverso tappe che accompagnano il visitatore alla scoperta dei luoghi e dell’identità del paese, in un dialogo tra la devozione mariana, la memoria storica e l’espressione artistica.

Elemento caratterizzante del percorso sono gli sgraffiti realizzati dall’artista Franco Pagliarulo, le cui opere straordinarie contribuiscono ad arricchire il patrimonio culturale del borgo, interpretandone attraverso il linguaggio dell’arte la dimensione spirituale e identitaria.

Lo sgraffito è un’antica e difficile tecnica decorativa murale che consiste nell’incidere lo strato superficiale di un intonaco per far emergere quello sottostante, di diverso colore, creando immagini e figure attraverso il contrasto cromatico tra i materiali.

Franco Pagliarulo è tra gli ultimi custodi contemporanei di questa suggestiva forma d’arte di matrice medievale e rinascimentale, oggi poco praticata, e nel suo laboratorio di Pietrasanta, in provincia di Lucca, contribuisce a preservarla e tramandarla alle nuove generazioni.

“Un cammino condiviso tra Chiesa e cittadinanza” è il messaggio scelto per accompagnare il progetto, espressione della volontà di costruire un percorso di valorizzazione territoriale fondato sulla partecipazione della comunità e sulla riscoperta delle proprie radici.

Particolarmente significativo è l’impegno dell’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vito Roti, che ha individuato nella cultura, nell’arte e nella spiritualità strumenti di promozione del territorio, nella prospettiva di accrescere l’attrattività del borgo e favorire nuove opportunità di turismo culturale e religioso. Fondamentale, in tale prospettiva, il sostegno della Regione Calabria, attraverso risorse destinate allo sviluppo e alla valorizzazione delle comunità montane.

Due gli appuntamenti in programma per la presentazione ufficiale dell’iniziativa. Sabato 28 novembre, alle ore 17, presso il Centro polifunzionale di Torre di Ruggiero, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto.

Domenica 29 novembre, alle ore 9, è prevista l’inaugurazione del percorso, con lo svelamento delle opere a sgraffito. A seguire, sarà celebrata la Santa Messa presso il Santuario di Maria Santissima delle Grazie, cui farà seguito un momento conviviale.

Con la “Via della Grazia”, Torre di Ruggiero si dota di un nuovo itinerario permanente di interesse spirituale, storico e artistico, capace di coniugare la centralità della tradizione mariana con la creatività contemporanea e di offrire a cittadini, pellegrini e visitatori una nuova chiave di lettura del territorio.

Il progetto rappresenta, in questa prospettiva, un ulteriore tassello nella costruzione di un’identità territoriale che vede Torre di Ruggiero riaffermarsi come la “piccola Lourdes” della Calabria. La presenza del Santuario e la profonda tradizione religiosa della comunità costituiscono un patrimonio immateriale di straordinario valore, che oggi trova nell’arte un nuovo linguaggio attraverso cui esprimersi. La sfida è quella di fare di Torre di Ruggiero una destinazione sempre più riconoscibile nel panorama del turismo religioso, custodendone l’autenticità e valorizzandone la vocazione all’accoglienza.

Meta di pellegrinaggi sin dal XVII secolo, Torre di Ruggiero è uno dei principali centri della devozione mariana regionale, richiamando ogni anno al Santuario di Santa Maria delle Grazie migliaia di fedeli, soprattutto in occasione dei solenni festeggiamenti dell’8 settembre, ma anche durante le numerose celebrazioni religiose che scandiscono il calendario liturgico.

La secolare devozione alla Madonna delle Grazie è legata, secondo la tradizione religiosa, all’apparizione mariana del 17 aprile 1677 e al prodigioso riaffiorare di una sorgente d’acqua il 10 aprile 1858, nello stesso anno delle apparizioni di Lourdes. L’attuale Santuario, ricostruito dopo la distruzione dell’antica chiesa provocata dal terremoto del 1783, fu ultimato e consacrato l’8 settembre 1858.