Torre di Ruggiero: l’IA come alleata dei docenti per una scuola più efficace

Giornata formativa dell’Osservatorio Nazionale Minori e Intelligenza Artificiale per studenti delle superiori di Chiaravalle e Soverato

Si è svolta oggi, presso la sede dell’Osservatorio Nazionale Minori e Intelligenza Artificiale a Torre di Ruggiero, una giornata formativa gratuita che ha coinvolto numerosi studenti delle scuole superiori di Chiaravalle Centrale e Soverato. L’evento, dedicato all’uso consapevole dell’intelligenza artificiale in ambito educativo, ha ribadito un messaggio chiave: l’IA non sostituirà i docenti, ma potrà potenziarne il lavoro, rendendolo più fluido ed efficace.

L’Osservatorio: un laboratorio di innovazione e ricerca

Fondato nel luglio 2023 nella suggestiva cornice del borgo calabrese di Torre di Ruggiero, l’Osservatorio è un progetto ambizioso nato da un protocollo d’intesa tra comuni, scuole, università ed enti di ricerca. Sotto la presidenza del professor Enzo Siviero, rettore dell’Università eCampus, l’Osservatorio si distingue per il suo impegno nel promuovere l’innovazione e l’accessibilità alle tecnologie digitali, con un focus particolare sui minori. Con sede nel moderno centro policulturale della cittadina, il progetto mira a diventare un polo di ricerca e formazione, capace di attrarre talenti e risorse da tutta Italia e oltre.

La giornata formativa: interventi e dibattiti di alto livello

L’incontro è stato inaugurato dall’introduzione dell’avvocato Tiziana Catricalà, componente del Comitato Scientifico dell’Osservatorio, che ha sottolineato l’importanza di un uso etico e responsabile dell’IA, soprattutto in ambito educativo. A seguire, il sindaco di Torre di Ruggiero, Vito Roti, ha ribadito il valore strategico dell’Osservatorio come motore di sviluppo per il territorio e ponte tra tradizione e innovazione.

Sono intervenuti poi i dirigenti scolastici Fabio Guarna dell’Istituto Ferrari di Chiaravalle Centrale e Saverio Candelieri dell’Istituto Malafarina di Soverato, che hanno condiviso le esperienze delle loro scuole nell’introduzione delle nuove tecnologie. Gli studenti hanno partecipato attivamente, dimostrando interesse verso le potenzialità dell’IA per migliorare l’apprendimento e la didattica.

Il dibattito è stato arricchito dai contributi di Igor Guida, Serena Bignamini e Matteo Conti di Stripes Digitus Lab, collegati da Milano, che hanno presentato progetti innovativi nel campo della robotica educativa e delle tecnologie digitali. Il prof. Francesco Pungitore, direttore tecnico dell’Osservatorio, ha delineato anch’egli a distanza, da Torino, la mission dell’ente con un suo video, sottolineando il ruolo fondamentale delle piccole comunità nel guidare il cambiamento educativo. L’iniziativa ha confermato Torre di Ruggiero come un modello di riferimento nell’innovazione scolastica, raccogliendo apprezzamenti per la qualità dei contenuti proposti.

Un successo che apre nuovi orizzonti

L’iniziativa ha ricevuto un plauso unanime per l’alta qualità degli interventi e la capacità di stimolare riflessioni profonde. I partecipanti hanno apprezzato l’approccio pratico e orientato al futuro, che ha offerto spunti concreti per l’uso dell’IA in ambito educativo. L’evento si è concluso con una rinnovata consapevolezza del ruolo che l’intelligenza artificiale potrà giocare nel rendere la scuola un luogo ancora più inclusivo, innovativo ed efficace.

L’Osservatorio Nazionale Minori e Intelligenza Artificiale conferma così il suo impegno nel creare ponti tra tecnologia e formazione, trasformando Torre di Ruggiero in un punto di riferimento per lo sviluppo culturale e tecnologico.