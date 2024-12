Torre di Ruggiero, l’ITT “Malafarina” di Soverato entra nella rete dell’Osservatorio IA

Una stretta di mano tra istituzioni per un futuro innovativo

Un passo importante per il futuro dell’educazione e della tecnologia si è concretizzato al Policulturale di Torre di Ruggiero. L’ITT “Malafarina” di Soverato, istituto riconosciuto a livello nazionale come scuola polo sull’intelligenza artificiale, è ufficialmente entrato a far parte dell’Accordo di Rete dell’Osservatorio Nazionale Minori e Intelligenza Artificiale.

L’ingresso è stato sancito simbolicamente con una stretta di mano sul palco tra il sindaco di Torre di Ruggiero, Vito Roti, e il dirigente scolastico dell’ITT “Malafarina”, il professor Saverio Candelieri. Un momento che segna un ulteriore rafforzamento del progetto Osservatorio, già in collaborazione con istituzioni scolastiche come il “Ferrari” e l’IC “Alvaro” di Chiaravalle, lo “Scalfaro” di Catanzaro, oltre alla consolidata partnership con l’università eCampus.

Il sindaco Roti ha espresso parole di plauso e soddisfazione per l’ampliamento della rete: “Il Malafarina è un esempio d’eccellenza nel panorama scolastico nazionale e il suo ingresso rafforza ulteriormente il valore dell’Osservatorio. L’amministrazione comunale è orgogliosa di sostenere un progetto che guarda al futuro, puntando su collaborazioni di alto livello e sull’innovazione tecnologica come strumenti di crescita per i nostri giovani”.

La cerimonia ha sottolineato non solo il valore simbolico dell’unione tra istituzioni scolastiche e amministrative, ma anche l’impegno condiviso per promuovere un’alfabetizzazione consapevole e trasversale sull’intelligenza artificiale. Un impegno che si traduce in opportunità concrete per studenti e docenti, proiettando il territorio in un ruolo centrale nel dibattito nazionale sull’educazione digitale.