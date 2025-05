Torre di Ruggiero, l’Osservatorio IA guarda agli Usa

Il centro con sede nel comune catanzarese presenta il suo modello educativo all’AI & Education Summit del MIT: “Intelligenza artificiale ed etica per formare i cittadini del futuro”

Dalla Calabria ai riflettori internazionali. È la traiettoria dell’Osservatorio Nazionale Minori e Intelligenza Artificiale, con sede nel comune di Torre di Ruggiero, in provincia di Catanzaro, che ha recentemente presentato le sue attività all’attenzione del MIT AI & Education Summit, una delle più autorevoli piattaforme americane dedicate al rapporto tra educazione e intelligenza artificiale.

A rappresentare l’Italia, il professor Francesco Pungitore, direttore tecnico dell’Osservatorio, e il professore ingegnere Paolo Tealdi, responsabile R&D, che hanno illustrato, attraverso un poster scientifico e un paper, il modello innovativo dell’Osservatorio: una rete che unisce amministrazioni comunali, scuole e università per promuovere una cultura critica, etica e formativa dell’IA tra i giovani.

La presentazione ha posto l’accento sulle iniziative già avviate, come il Primo Congresso Nazionale del 2024, il secondo previsto a luglio 2025, i corsi gratuiti di alfabetizzazione digitale e le attività di divulgazione svolte tramite i social network, strumenti chiave per raggiungere le nuove generazioni.

Il prof. Tealdi ha inoltre evidenziato il sostegno dell’Osservatorio a team italiani e americani nel Global AI Hackathon e nella Technovation Girls Competition, oltre al supporto a un gruppo di studenti della provincia di Cuneo impegnati in progetti formativi sull’IA.

Una presenza che ha gettato le basi per una futura partecipazione ufficiale del network italiano all’edizione 2025 del Summit, con l’ambizione di contribuire al dibattito globale su scuola, intelligenza artificiale e società.

“Siamo orgogliosi che da Torre di Ruggiero parta un messaggio così forte e innovativo sul futuro dell’educazione e dell’intelligenza artificiale – dichiara il sindaco Vito Roti –. La presentazione in America rappresenta un importante riconoscimento internazionale al lavoro dell’Osservatorio, che ci spinge a proseguire con ancora più entusiasmo nella preparazione del secondo Congresso Nazionale, che ospiteremo a luglio proprio qui, nella nostra comunità, trasformandola per qualche giorno in un laboratorio di idee e confronto aperto al mondo”.