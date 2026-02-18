Torre di Ruggiero, l’Osservatorio IA guarda al futuro: nuovo congresso nazionale

Il sindaco Vito Roti e il prof. Francesco Pungitore avviano la programmazione del quarto anno dell’Osservatorio Nazionale Minori e Intelligenza Artificiale. A luglio il terzo congresso, in versione comprensoriale e diffusa.

Nei giorni scorsi il sindaco Vito Roti, primo cittadino di Torre di Ruggiero, ha incontrato il prof. Francesco Pungitore, direttore tecnico dell’Osservatorio Nazionale Minori e Intelligenza Artificiale, per gettare le basi programmatiche del quarto anno di attività dell’Osservatorio, che ha sede presso il Centro Policulturale del borgo calabrese.

Un confronto istituzionale che segna una fase di consolidamento e rilancio per un progetto che, fin dalla sua nascita, ha posto al centro il rapporto tra nuove tecnologie, minori e responsabilità educativa.

L’incontro ha permesso di delineare le linee guida per il prossimo ciclo di iniziative, rafforzando il ruolo di Torre di Ruggiero come punto di riferimento nazionale sul tema dell’intelligenza artificiale applicata ai contesti educativi e sociali.

Nel corso del colloquio è stata inoltre fissata una data chiave: il weekend del 10 luglio, quando si terrà la terza edizione del Congresso nazionale dell’Osservatorio. L’edizione 2026 si presenterà con una formula rinnovata e più ambiziosa: una dimensione comprensoriale, articolata su più giorni e più sedi, con l’obiettivo di coinvolgere un’area territoriale più ampia e valorizzare le diverse realtà locali.

Il parterre dei relatori vedrà la partecipazione di esperti nazionali e internazionali, rappresentanti del mondo della scuola, della sanità, delle professioni e della ricerca, in un dialogo interdisciplinare pensato per affrontare le sfide poste dall’IA alle nuove generazioni. Accanto alle competenze specialistiche, il congresso darà spazio anche alle voci del territorio, in un’ottica di ascolto e co-costruzione.

L’obiettivo dichiarato è fornire strumenti concreti di comprensione del futuro, promuovendo consapevolezza, spirito critico e responsabilità nell’uso delle tecnologie emergenti.

Un percorso che, anno dopo anno, conferma la volontà dell’Osservatorio e dell’amministrazione comunale di Torre di impegnarsi sui fronti della cultura, della formazione e dell’innovazione come leve strategiche per lo sviluppo umano e sociale.

Nel corso dell’incontro, il sindaco Vito Roti ha colto l’occasione per complimentarsi con Francesco Pungitore per la recente e prestigiosa nomina a coordinatore nazionale della Consulta per l’Intelligenza Artificiale e le buone pratiche educative dell’Unione Insegnanti Cattolici Italiani (UCIIM), sottolineandone il valore professionale e l’impegno nel promuovere un uso consapevole delle tecnologie nei più importanti contesti nazionali e internazionali.