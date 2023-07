Torre di Ruggiero, l’Osservatorio Minori e IA avrà un Comitato Scientifico

Una nuova tappa per l’iniziativa avviata dai nove sindaci delle Preserre

A poco tempo dalla sua istituzione, l’Osservatorio Nazionale Minori e Intelligenza Artificiale, progetto nato a Torre di Ruggiero su iniziativa di nove sindaci delle Preserre catanzaresi, ha già mosso un passo significativo verso l’integrazione con la società.

Oggi ha lanciato una manifestazione di interesse per la formazione del suo Comitato Scientifico, un organo multidisciplinare aperto a una vasta gamma di professionisti.

In un mondo sempre più digitalizzato, l’Osservatorio sottolinea l’importanza di comprendere, studiare e sapere utilizzare l’intelligenza artificiale. Rivolge un appello a professionisti di vari campi – ingegneri, informatici, filosofi, avvocati, medici, psicologi, educatori, docenti, formatori, giornalisti, rappresentanti delle forze dell’ordine, magistrati, manager e imprenditori – per unirsi al Comitato Scientifico.

Le responsabilità del Comitato includono la formulazione di proposte di iniziative, progetti ed eventi, la fornitura di supporto scientifico e tecnico all’Osservatorio e il contributo alla diffusione e comprensione dell’intelligenza artificiale.

Il direttore dell’Osservatorio, prof. Francesco Pungitore, ha sottolineato che la partecipazione al Comitato sarà su base gratuita, come già lo sono tutti gli organismi dell’ente, evidenziando il valore dell’engagement volontario e il potenziale impatto significativo che ognuno può apportare per il bene comune e, in particolare, delle giovani generazioni.

“Il futuro dell’intelligenza artificiale è già qui, e l’Osservatorio Nazionale Minori e Intelligenza Artificiale è pronto a guidarne il cammino” il commento di Pungitore.