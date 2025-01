Torre di Ruggiero, moda inclusiva e diritto all’eleganza

Una passerella per la diversità il prossimo 26 gennaio

Il 26 gennaio 2025, alle ore 15:00, presso il Madreperla Resort di Torre di Ruggiero, va in scena un evento unico nel suo genere, dedicato alla celebrazione della “bellezza inclusiva”.

L’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM), sede di Chiaravalle Centrale, guidata dal presidente Giovanni Sestito, ha organizzato un’iniziativa straordinaria che unisce moda, arte, e inclusione sociale: “Moda Inclusiva – Diritto all’Eleganza”. Un evento che trasforma la passerella in un simbolo di accettazione e valorizzazione della diversità.

A presentare la serata saranno Francesco Pungitore e Cinzia Perruccio, mentre l’ospite speciale sarà Noemi Spinetti, figura di spicco sui social, nota anche per il suo impegno sociale. La partecipazione della modella professionista Adele Guarna (agenzia SM di Monica Minervini) aggiunge una nota di eleganza all’evento.

Tra i performer della giornata: Nicola Squillace, Albert Lisch, Serena Maione, Rossella Corsaro.

L’iniziativa sarà introdotta dai saluti delle autorità locali, tra cui: Vito Roti (Sindaco di Torre di Ruggiero); Domenico Donato (Sindaco di Chiaravalle Centrale); Danilo Staglianò (Sindaco di Cardinale); Fabio Guarna, Renato Daniele e Maria Carmen Aloi (Dirigenti scolastici); Maria Sanzo, Assessore alle Politiche Sociali di Chiaravalle.

Seguiranno interventi di esperti e professionisti, a partire da Stefania Pedroni, psicologa e vicepresidente UILDM Nazionale, e Deborah Cortese, vicepresidente UILDM di Chiaravalle Centrale. Saranno presenti anche: Maria Chiara Tino, vicepresidente UILDM Chiaravalle; Mattia Pitelli, tecnico moda; Adele Sei, fisioterapista; Stefania Gallo, fondatrice di Fashion Law Italia; Maria Rosaria Barone, neuropsichiatra infantile; Pietro Fera, psicologo UILDM.

L’evento rappresenta un messaggio potente: l’eleganza non conosce barriere e la bellezza è sinonimo di diversità. La scelta del Madreperla Resort come location non è casuale: un luogo raffinato che amplifica l’impatto di una passerella inclusiva, dove ogni partecipante porta con sé una storia unica.

Il presidente Giovanni Sestito sottolinea l’importanza dell’iniziativa: “La moda inclusiva non è solo un concetto, ma un modo per abbattere pregiudizi e favorire una società più equa. Grazie a eventi come questo, vogliamo mostrare che ognuno ha il diritto di sentirsi valorizzato ed elegante, indipendentemente dalle proprie condizioni”.

L’evento, aperto al pubblico, sarà un’occasione per riflettere su temi come l’inclusione sociale, la resilienza e il potenziale umano, dimostrando che la moda può essere uno strumento di cambiamento culturale. Una giornata imperdibile, capace di unire arte, professionalità e impegno sociale sotto un’unica luce: quella dell’inclusione.