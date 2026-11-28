Attese numerose autorità civili, militari e religiose per l’apertura ufficiale del percorso permanente che coniuga arte, storia e spiritualità, rafforzando la vocazione turistica della “piccola Lourdes” della Calabria

Due giornate di particolare significato per Torre di Ruggiero, che si appresta a inaugurare la “Via della Grazia – Civitas Mariae”, un nuovo itinerario spirituale, storico e artistico destinato ad arricchire l’offerta culturale e turistica del territorio calabrese.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Vito Roti e finanziata dalla Regione Calabria attraverso il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT), rappresenta un importante investimento nella valorizzazione dell’identità del borgo e delle sue potenzialità di sviluppo turistico.

Il programma delle due giornate

Oggi, sabato 28 novembre, alle ore 17, presso il Centro polifunzionale di Torre di Ruggiero, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto.

Domani, domenica 29 novembre, alle ore 9, è prevista l’inaugurazione ufficiale dell’itinerario, con lo svelamento delle opere a sgraffito realizzate dall’artista Franco Pagliarulo. A seguire, sarà celebrata la Santa Messa presso il Santuario di Maria Santissima delle Grazie, cui farà seguito un momento conviviale.

Per l’occasione sono attese numerose autorità civili, militari e religiose. L’invito a partecipare è rivolto all’intera cittadinanza, ai pellegrini, agli appassionati d’arte e a quanti, da ogni parte della Calabria, vorranno condividere questo importante momento per la comunità.

Un nuovo itinerario per il turismo culturale e religioso

La “Via della Grazia” non si esaurisce nella pur significativa realizzazione di un ciclo di opere d’arte pubblica. Il progetto nasce con una prospettiva più ampia: dare vita a un itinerario permanente di interesse culturale e turistico, capace di accompagnare i visitatori alla scoperta della storia, delle tradizioni e del patrimonio spirituale di Torre di Ruggiero.

Le opere di Franco Pagliarulo, tra i custodi contemporanei dell’antica tecnica artistica dello sgraffito, costituiscono il filo conduttore di un racconto che si sviluppa attraverso le vie del paese, trasformando il borgo in un museo a cielo aperto.

L’obiettivo è quello di accrescere l’attrattività del territorio, intercettare nuovi flussi turistici e favorire la riscoperta delle aree interne della Calabria attraverso la valorizzazione delle loro peculiarità storiche, artistiche e identitarie.

La “piccola Lourdes” della Calabria

Meta di pellegrinaggi sin dal XVII secolo, Torre di Ruggiero è uno dei principali centri della devozione mariana in Calabria. Il Santuario di Maria Santissima delle Grazie richiama ogni anno migliaia di fedeli, in particolare in occasione dei solenni festeggiamenti dell’8 settembre.

La secolare tradizione religiosa, legata alle apparizioni mariane e al prodigioso riaffiorare di una sorgente d’acqua nel 1858, lo stesso anno delle apparizioni di Lourdes, costituisce un patrimonio spirituale e culturale profondamente radicato nella comunità.

Con la “Via della Grazia”, Torre di Ruggiero compie un ulteriore passo nella costruzione di una propria riconoscibile identità turistica, affiancando alla storica vocazione di meta di pellegrinaggio una nuova opportunità di conoscenza e fruizione del territorio.

“Un cammino condiviso tra Chiesa e cittadinanza” è il messaggio scelto per accompagnare un progetto che guarda al futuro attraverso la valorizzazione delle proprie radici.