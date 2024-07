Torre di Ruggiero ospita il primo congresso nazionale dell’Osservatorio Nazionale Minori e Intelligenza Artificiale

Intelligenza Artificiale: intersezioni tra tecnologia, salute, educazione, lavoro e società

Il Centro Policulturale di Torre di Ruggiero, in provincia di Catanzaro, accoglierà venerdì 12 luglio 2024 il primo congresso nazionale dell’Osservatorio Nazionale Minori e Intelligenza Artificiale. L’evento, organizzato dalla locale amministrazione comunale e patrocinato da diverse istituzioni, tra cui Università eCampus, Aniad, Opi Catanzaro, Fondazione il Caduceo, Ordine Farmacisti Catanzaro, IIS “Ferrari” di Chiaravalle Centrale, ITTS “Scalfaro” di Catanzaro, Jump, NotiziarioSalute, Essere&Pensiero, vedrà la partecipazione di esperti e relatori di spicco.

Il congresso sarà aperto dai saluti delle autorità, con interventi del sindaco di Torre di Ruggiero Vito Roti, del consigliere provinciale di Catanzaro Domenico Donato e del presidente del Consiglio regionale della Calabria On. Filippo Mancuso.

Programma della giornata

La giornata inizierà alle 8:00 con l’arrivo e la registrazione dei partecipanti, seguito dai saluti delle autorità alle 8:30. Alle 8:45 si terrà la prima sessione dedicata a “Medicina e Intelligenza Artificiale”, cui seguirà alle 9:00 “L’Intelligenza Artificiale crea ponti verso il futuro”. Alle 9:30, un panel di respiro internazionale discuterà di “L’IA a scuola e nella didattica”.

Dopo una pausa caffè alle 10:30, il congresso riprenderà alle 10:45 con “L’IA in sanità, il progetto Medlex”, seguito alle 11:15 da “L’IA in sanità, come monitorare l’attività fisica degli atleti diabetici” e alle 11:45 da “Intelligenza Artificiale, tra cura e dimensione umana”. Il light lunch sarà servito alle 13:00.

Nel pomeriggio, alle 14:30, si discuteranno le “Applicazioni avanzate dell’Intelligenza Artificiale in medicina, robotica, scuola e lavoro”. La sessione delle 17:00 esplorerà il tema “Verso l’Intelligenza Artificiale Generale” e alle 17:30 si parlerà di “Governare il futuro: quali politiche sull’intelligenza artificiale” con riferimento anche alle opportunità di lavoro. La giornata si concluderà alle 18:00 con la compilazione del questionario ECM.

Relatori e moderatori

Tra i relatori e moderatori figurano nomi di rilievo come il Prof. Ing. Enzo Siviero, la Dott.ssa Giovanna Cavaliere, il Dott. Vitaliano Corapi, il Dott. Giuseppe Pipicelli, il Dott. Pietro Curatola, il Prof. Ing. Paolo Tealdi, il Dott. Giuseppe Tomaino, il presidente nazionale Aniad Marcello Grussu, il Dott. Giovanni De Giorgio, il Prof. Mauro Minervino, l’Avv. Maria Stefania Fera, il Dott. Marco Alì, il Dott. Igor Guida, il Prof. Francesco Pungitore, il Prof. Raffaele Maccioni e l’On. Simona Loizzo.

Crediti e iscrizione

L’evento è accreditato nel programma di educazione continua in medicina e prevede l’assegnazione di 7 crediti per le seguenti figure professionali: medico chirurgo (tutte le specializzazioni), infermiere, infermiere pediatrico e farmacista (pubblico del SSN, territoriale e di altri settori).

La segreteria organizzativa è curata da Service Management S.r.l, con sede a Catanzaro. Per informazioni e iscrizioni, contattare il numero 338 9019887 o via email all’indirizzo mcongressi2015@gmail.com. La partecipazione è gratuita, ma è consigliata l’iscrizione attraverso il link www.notiziariosalute.it/onamia, allegando i dati anagrafici e la qualifica professionale.