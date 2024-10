Torre di Ruggiero, scuola e amministrazione insieme per l’innovazione

Due laboratori di intelligenza artificiale e realtà virtuale inaugurati grazie alla visione del sindaco Vito Roti e alla collaborazione con l’IC “Alvaro” e l’Osservatorio Nazionale Minori e Intelligenza Artificiale

Una giornata di grande significato per il mondo dell’istruzione e per il piccolo comune di Torre di Ruggiero, dove questa mattina si è ufficialmente inaugurata una collaborazione innovativa tra il locale plesso scolastico dell’IC “Alvaro” e l’amministrazione comunale, che ha messo a disposizione due laboratori tecnologici all’avanguardia dedicati all’intelligenza artificiale e alla realtà virtuale.

Un progetto reso possibile grazie alla lungimiranza del sindaco, Vito Roti, e alla preziosa collaborazione con l’Osservatorio Nazionale Minori e Intelligenza Artificiale, il cui obiettivo è portare l’innovazione tecnologica direttamente tra i banchi di scuola, per garantirne un uso critico e consapevole.

L’evento di inaugurazione ha preso avvio nel moderno Centro Polifunzionale del paese, alla presenza della dirigente scolastica dell’IC, professoressa Maria Carmen Aloi, che ha portato il proprio saluto alle classi presenti: gli alunni di quinta elementare e delle medie, accompagnati dai rispettivi docenti, entusiasti di prendere parte a un’iniziativa che avvicina il mondo della scuola alle nuove frontiere della tecnologia.

A dare l’introduzione è stato il sindaco Roti, il quale ha sottolineato l’importanza di guardare al futuro, mettendo a disposizione degli studenti e dei docenti strumenti concreti per affrontare il cambiamento.

A seguire, la proiezione di un video realizzato dal direttore tecnico dell’Osservatorio, il professore Francesco Pungitore, in cui ha illustrato le potenzialità dell’intelligenza artificiale applicata alla didattica, mostrando come queste tecnologie possano essere integrate con successo nel processo educativo.

Un intervento che ha aperto un momento di riflessione, reso ancora più ricco dall’intervento del professore Ulderico Nisticò. Lo storico ha esplorato il delicato equilibrio tra neofobia e neofilia, ovvero tra il timore e l’eccessivo entusiasmo per il nuovo, invitando i ragazzi a vedere l’IA e la VR non come minacce, ma come strumenti utili e indispensabili nel mondo moderno.

Il tema della necessità di competenze tecnologiche avanzate per le nuove generazioni è stato ulteriormente approfondito dal dottore Pino Pipicelli, membro del Comitato scientifico dell’Osservatorio, che ha illustrato come l’intelligenza artificiale sia ormai imprescindibile non solo nel campo medico, ma in molti settori lavorativi. Pipicelli ha sottolineato quanto sia importante preparare i giovani per un futuro in cui l’IA giocherà un ruolo sempre più centrale anche a livello occupazionale.

La giornata è proseguita presso la biblioteca comunale, dove gli alunni hanno avuto l’opportunità di sperimentare la realtà virtuale, nel nuovo laboratorio attrezzato con visori di ultima generazione.

L’entusiasmo dei ragazzi è stato palpabile, mentre, guidati dai loro docenti e dal personale specializzato, sperimentavano per la prima volta l’immersività di questa tecnologia. Grazie all’amministrazione comunale, questo laboratorio sarà ora una risorsa preziosa per la scuola, permettendo ai docenti di ampliare e arricchire le attività didattiche.

L’evento ha dimostrato come una sinergia positiva tra amministrazione e scuola possa dar vita a iniziative capaci di rinnovare profondamente il panorama educativo.

La lungimiranza del sindaco Roti e della dirigente Aloi ha reso possibile la realizzazione di uno spazio che non è solo fisico, ma simbolico, segno tangibile di un percorso di crescita e innovazione che vede Torre di Ruggiero al passo con le più moderne tendenze educative.

Una collaborazione che può fare da modello per altre realtà locali, dimostrando che investire nell’istruzione e nelle tecnologie emergenti è una scelta di grande visione per il futuro.