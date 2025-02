Torre di Ruggiero, secondo congresso nazionale dell’Osservatorio Minori e Intelligenza Artificiale

Due giorni di confronto su etica, professioni e responsabilità nell’uso delle nuove tecnologie AI

Torre di Ruggiero, in provincia di Catanzaro, si prepara ad accogliere la seconda edizione del Congresso Nazionale dell’Osservatorio Nazionale Minori e Intelligenza Artificiale, un evento di rilevanza strategica che si svolgerà l’11 e il 12 luglio nel moderno centro policulturale della cittadina collinare calabrese.

Dopo il successo della prima edizione, il congresso riunirà esperti italiani e internazionali per un dibattito approfondito sui temi legati all’Intelligenza Artificiale, con particolare attenzione agli aspetti etici, alle nuove professioni e alle prospettive future. La discussione si concentrerà sulla responsabilità e sulla consapevolezza nell’uso delle tecnologie AI, in un’epoca in cui queste influenzano sempre più il mondo dei minori e delle nuove generazioni.

Ad aprire i lavori sarà il prof. ing. Enzo Siviero, Rettore dell’Università eCampus, che sottolineerà il ruolo centrale dell’Osservatorio come punto di riferimento nella riflessione sulle sfide che l’IA pone alla società contemporanea. La direzione scientifica di questa seconda edizione è affidata al prof. Francesco Pungitore e alla dottoressa Emilia Cutullè (nel riquadro in foto).

Grande soddisfazione anche da parte del sindaco di Torre di Ruggiero, Vito Roti, che ha espresso entusiasmo per l’importanza dell’evento: “Ospitare nuovamente questo congresso significa consolidare il nostro ruolo come centro di riferimento per il dibattito su un tema di cruciale importanza. L’Intelligenza Artificiale rappresenta una sfida e un’opportunità, ed è fondamentale affrontarla con consapevolezza e responsabilità”.

L’evento si prospetta come un’occasione unica per istituzioni, accademici, professionisti e cittadini interessati a comprendere le implicazioni dell’IA sul mondo dei minori, ponendo le basi per una riflessione costruttiva e orientata al futuro.