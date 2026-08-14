Torre di Ruggiero, stasera il cinema sotto le stelle: in Piazza del Popolo arriva “Toy Story 5”

Appuntamento alle 22 con “Cinema in Piazza”, l’iniziativa promossa dal Comune e dalla Pro Loco. Proiezione gratuita e aperta a tutti nel cuore del paese

Una serata d’estate da trascorrere insieme, nel cuore del paese, riscoprendo il piacere del grande cinema all’aperto. Stasera, venerdì 14 agosto, alle ore 22, Piazza del Popolo a Torre di Ruggiero si trasformerà in una sala cinematografica sotto le stelle per un nuovo appuntamento di “Cinema in Piazza”.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Torre di Ruggiero e dalla Pro Loco di Torre di Ruggiero, propone la proiezione di “Toy Story 5”, nuovo capitolo della celebre saga Disney-Pixar che ha accompagnato diverse generazioni di spettatori.

Una scelta pensata in particolare per le famiglie e per i più giovani, ma capace di richiamare anche il pubblico adulto legato alle avventure dei personaggi che hanno reso “Toy Story” uno dei titoli più conosciuti del cinema d’animazione contemporaneo.

La cornice sarà quella suggestiva di Piazza del Popolo, dove il cinema diventerà anche occasione di incontro e socialità in una delle serate centrali dell’estate. L’obiettivo è infatti quello di vivere gli spazi pubblici del paese attraverso momenti di aggregazione semplici e accessibili, capaci di coinvolgere residenti, famiglie e visitatori.

L’ingresso è gratuito e la partecipazione è aperta a tutti. L’appuntamento è dunque per questa sera alle 22, nel centro di Torre di Ruggiero, per una serata di cinema sotto il cielo d’agosto.