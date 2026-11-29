Alla conferenza stampa di presentazione dell’itinerario artistico realizzato da Franco Pagliarulo, lo storico ha ripercorso le vicende del territorio, dall’antichità ai giorni nostri, sottolineando il valore culturale, religioso e turistico del progetto

Tremila anni di storia, attraverso civiltà, popoli, tradizioni e testimonianze di fede, per comprendere le radici profonde di un territorio e le ragioni della sua identità. È il percorso tracciato dal professor Ulderico Nisticò nel corso della conferenza stampa di presentazione della Via della Grazia, a Torre di Ruggiero, il nuovo itinerario artistico composto da nove sgraffiti e un affresco realizzati dal maestro Franco Pagliarulo, destinati a inserirsi nel tessuto urbano del borgo attraverso un progetto di rigenerazione, valorizzazione culturale e riscoperta della memoria collettiva.

Dal re Italo alle antiche vie di comunicazione

Con un intervento ampio e articolato, ricco di riferimenti storici e citazioni, Nisticò ha ricostruito le vicende di un territorio abitato sin dall’antichità, soffermandosi sulla figura del re Italo, alla quale lo storico ha attribuito una consistenza non esclusivamente mitologica, richiamando le fonti antiche che riconducono al suo nome quello originariamente assegnato a una parte dell’attuale Calabria e successivamente esteso all’intera penisola italiana.

Particolare attenzione è stata dedicata alle antiche vie di comunicazione e alla presenza di comunità organizzate in un’area tutt’altro che marginale rispetto alle grandi vicende della storia. Nisticò ha ricordato, in particolare, l’esistenza di un collegamento viario di epoca romana che da Squillace si sviluppava verso l’attuale Vibo Valentia, interessando verosimilmente anche il territorio di Torre di Ruggiero: una sorta di trasversale tra lo Ionio e il Tirreno, testimonianza dell’antica funzione strategica di quest’area della Calabria.

Dai Bizantini ai Normanni, le radici di una comunità

La ricostruzione storica è proseguita attraverso l’epoca bizantina e quella normanna, con riferimenti all’arrivo in Calabria di Brunone di Colonia, alla spiritualità medievale e alle vicende dell’insediamento che, secondo la ricostruzione proposta, sarebbe stato già conosciuto con il nome di Torre Spadola.

Un lungo percorso attraverso i secoli, fino alla formazione dell’attuale comunità di Torre di Ruggiero, alla storia del Santuario e al consolidarsi della devozione popolare nei confronti della Madonna delle Grazie, tra apparizioni, testimonianze di fede e racconti di eventi miracolosi tramandati attraverso le generazioni.

Di particolare interesse il riferimento a una possibile apparizione mariana precedente al Seicento, custodita nella memoria popolare. Secondo il racconto richiamato da Nisticò, due donne, in attesa del ritorno di altrettanti marinai impegnati in una spedizione militare, avrebbero invocato la protezione della Vergine. La Madonna sarebbe apparsa loro per rassicurarle sul ritorno a casa, sani e salvi, dei due uomini.

Una narrazione che, al di là della sua verificabilità documentale, testimonia la profondità delle radici della devozione mariana nella comunità torrese.

Un patrimonio artistico destinato a durare nel tempo

Nella parte conclusiva del suo intervento, Nisticò ha espresso particolare apprezzamento per il progetto della Via della Grazia e per il lavoro artistico di Franco Pagliarulo, sottolineando il valore di un patrimonio concepito per essere consegnato anche alle generazioni future.

Come illustrato dallo stesso artista nella sua relazione tecnica, la particolare tecnica dello sgraffito garantisce infatti alle opere un’elevata resistenza agli agenti atmosferici, favorendone la conservazione nel tempo e la stabile integrazione nel paesaggio urbano.

Un plauso è stato rivolto all’amministrazione comunale di Torre di Ruggiero per aver promosso un intervento capace di ricucire i fili della storia, dell’identità religiosa, dell’arte e della valorizzazione turistica, individuando nel Santuario della Madonna delle Grazie il fulcro di una più ampia strategia di rilancio territoriale.

Il Santuario rappresenta, del resto, da generazioni un faro di spiritualità e una meta di pellegrinaggio, punto di riferimento non soltanto per le comunità delle Preserre catanzaresi, ma per l’intera Calabria.

La Via della Grazia si inserisce, dunque, in questa prospettiva: non un semplice percorso di abbellimento urbano, ma un itinerario di conoscenza e di riscoperta identitaria, nel quale l’arte contemporanea dialoga con tremila anni di storia, restituendo visibilità alla memoria di un territorio e offrendo nuove opportunità per il suo futuro.