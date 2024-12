Torre di Ruggiero, un anno di crescita per l’Osservatorio Nazionale Minori e Intelligenza Artificiale

Il direttore tecnico Francesco Pungitore traccia un bilancio tra traguardi raggiunti e nuove sfide per il futuro

Si chiude un anno straordinariamente positivo per l’Osservatorio Nazionale Minori e Intelligenza Artificiale, che ha visto crescere il proprio impegno e la propria visibilità grazie a una serie di iniziative innovative e di grande impatto. A fare il punto delle attività è il direttore tecnico, il professor Francesco Pungitore, che sottolinea con orgoglio i risultati raggiunti e gli obiettivi per il futuro.

Tra i ringraziamenti, un posto speciale è riservato all’amministrazione comunale di Torre di Ruggiero, “che ha creduto con forza nel progetto ospitando la sede dell’Osservatorio presso il moderno Centro Policulturale”. Non meno significativo il ruolo del professor Enzo Siviero, rettore dell’Università eCampus e presidente del Comitato Scientifico dell’Osservatorio, il cui ateneo si è dimostrato “un partner fondamentale per il successo del progetto”.

Un anno di attività ricco e variegato

L’anno appena trascorso ha visto l’Osservatorio impegnato su diversi fronti: “Dai webinar di alfabetizzazione sull’uso consapevole dell’intelligenza artificiale agli incontri in presenza con le scuole, fino al Congresso Nazionale dello scorso luglio, dove autorevolissimi relatori hanno esplorato temi cruciali legati all’IA”. Durante il congresso, sono stati affrontati argomenti come “l’impatto della tecnologia sulla medicina, la didattica e il futuro mondo del lavoro, in un’ottica di riflessione condivisa e multidisciplinare”.

Tra i momenti più significativi, “l’inaugurazione della sala dedicata alla realtà virtuale presso la biblioteca comunale di Torre di Ruggiero rappresenta un passo importante nell’offrire al pubblico strumenti concreti per sperimentare le nuove tecnologie”.

Gli eventi pubblici, tra cui il recente “IA e Robotica” in collaborazione con Stripes di Milano, hanno registrato “un grande successo di partecipazione, confermando l’interesse e il bisogno di approfondimento su questi temi”.

Uno sguardo al futuro

Il professor Pungitore guarda avanti con determinazione, ribadendo la mission dell’Osservatorio: “Diffondere consapevolezza e pensiero critico sull’intelligenza artificiale”. “Siamo convinti che solo una partecipazione ampia e diffusa possa portare i maggiori benefici dall’introduzione, sempre più pervasiva, di questa tecnologia nella nostra società” ha dichiarato.

Tra i prossimi obiettivi, “l’Osservatorio punta a rafforzare il dialogo con il territorio, le scuole e le istituzioni, continuando a promuovere progetti educativi e momenti di confronto di alto livello. L’auspicio è che il 2025 possa essere un altro anno di crescita e innovazione”.