Torre Sant’Antonio: presentazione del libro su Santa Caterina dello Ionio

Mercoledì 4 agosto alle ore 19 ci sarà la presentazione del libro SANTA CATERINA DELLO IONIO – Ambiente, stratificazioni culturali, paesaggi rurali edito da Rubettino e a cura di Sofia De Matteis, Angela Maida e Raffaele Riverso

Vari i temi trattati tra cui il capitolo sui tanti palmenti scavati nel granito a cielo aperto e sulle grotte,

Grande spazio viene dato anche alla Torre di Sant’Antonio, struttura che ospiterà l’evento.

La storia dell’acqua è quanto mai appassionante, con i suoi pozzi, le sue cisterne.

Un appuntamento per scoprire la storia di Santa Caterina dell Ionio e per approfondire la conoscenza di un territorio che sempre di più in questi anni sta acquisendo importanza turistica e produttiva per il circondario.

L’incontro che si terrà all’ombra della bellissima Torre di Sant’Antonio è gratuito e rientra nel programma degli incontri letterari denominati “Uno Sguardo dalla Torre” ormai alla sua quarta edizione.

Torre Sant’Antonio è una delle circa 50 Torri Saracene ancora in buono stato facente parte di un più ampio sistema difensivo della nostra costa di circa 350 costruzioni presente anche all’interno del famoso “Codice delle Meraviglie di Romano Carratelli”.

Per coloro che lo desiderano è possibile prenotare la cena a seguire.

In ottemperanza alle norme anti-Covid, l’iniziativa culturale che si svolgerà a partire dalle ore 18,30 si svolgerà all’aperto, osservando distanziamento e indicazioni igieniche previste. Inoltre, essendo a numero chiuso, sarà necessario dare conferma della partecipazione al n. 3930773954.