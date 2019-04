“Tour in Magna Grecia” per far conoscere tradizioni, prodotti e aziende del territorio

L’Apci-Calabria ( Associazione Professionale Cuochi Italiani – Calabria) tra le molteplici iniziative ha ideato il progetto “Tour in Magna Grecia” per far conoscere la cultura, tradizioni e per valorizzare prodotti e aziende del territorio.

“Tour in Magna Grecia” si svolgerà in una serie di appuntamenti eno-gastronomici itineranti nel nostro territorio, durante i quali saranno proposte pietanze con le nostre eccellenze fornite da aziende e consorzi, che ringraziamo per aver aderito a questo progetto, e siamo altresì compiaciuti del fatto che credono e appoggiano la nostra filosofia che si basa sulla cooperazione, nella rete e nell’unione, perché solo uniti si può andare avanti.

I partners di Apci-Calabria sono molti ma non tutti saranno presenti nei vari appuntamenti del Tour in Magna Grecia. Cerchiamo di dare il giusto spazio a tutti.

In questo primo appuntamento che si terrà presso Tenuta Gironda – San Floro ( CZ ) con una serie di portate a buffet e showcooking, saranno presenti: Magise -Riso di Sibari, Alagna & Stano stocco, Consorzio della Cipolla rossa di Tropea, Accademia del Bergamotto, Consorzio della nocciola di Zagarise, Caciocavallo di Ciminà, Dedoni, l’Amaro di Corazzo conosciuto come L’Eremita(liquori Gentile), Cantina Celimarro.

In nome sempre della collaborazione Apci-Calabria ha stretto partnership con Slowfood Catanzaro, condividendo filosofia ed eccellenze e la Scuola Europea Sommelier – Calabria che con i loro professionisti ci guideranno nel mondo del vino.

Il “Tour in Magna Grecia” ha gia le basi per trasformarsi in “Magna Grecia in Tour”, in accordo con alcune nostre delegazioni, porteremo il nostro format in giro per l’Italia e non solo.