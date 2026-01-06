Tour Mondiale della Befana: tappa finale a Soverato!

La Befana ha portato il sorriso negli occhi dei bambini e la gioia nei cuori di chi ancora ha voglia di sognare.

A cavallo della sua magica scopa, l’arzilla vecchietta è arrivata a Soverato, in piazza Maria Ausiliatrice, occupando di diritto la Casa che è stata di Babbo Natale.

Una festa di piazza, una marea di persone, musiche, balli, suoni per salutare l’ultimo giorno di festa del Natale 2025 o, per meglio dire, il primo del 2026.

Nella magica e perfetta atmosfera creata con la consueta e sperimentata sapienza da Pino Procopio, i protagonisti sono stati, come sempre, i bambini : il dubbio, se la Befana esista o meno non è stato risolto, ma certamente gli indizi sulla reale presenza della Signora Volante sono stati tantissimi.

Continuano i sogni targati Daniele Vacca, Lele Amoruso e Amministrazione Comunale di Soverato : quando durante l’anno si lavora alacremente è giusto godere di attimi di svago & serenità insieme a tutti i cittadini.

Lino Gerace ha introdotto al pubblico due cantanti di valore quali Nicola Squillace e Maria Giulia Carlutti, unitamente agli immaginifici Sognattori di Tonino Pittelli.

Poi finalmente è planata sulla folla l’attesa Guest Star: gli applausi di gioia hanno raggiunto il massimo dei decibel della Felicità.

Cara Befana, mostrandoti ancora a grandi e piccini hai ricordato che il mondo , in fondo, non è così brutto! Le difficoltà, le tristezze, le angustie possono essere sconfitte anche da un sorriso, da una canzone o da un attimo di leggerezza.

A Soverato hai portato anche un po’ di carbone, ma solo per ricordare che migliorarsi è sempre possibile.

Una piazza gremita ha scrutato il cielo ed ha viaggiato tra le stelle, sempre più convinta che, come diceva anche Cenerentola, ” I sogni son desideri riposti in fondo al cuor …”.

La Nonnina cara a tutti tornerà ancora a volare perché la Felicità non conosce confini, basta la volontà di cercarla unita alla spensieratezza d’animo dei fanciulli.

Auguri a tutti per un sereno 2026, costruito con tanti dolci e torroni ed anche con quel carbone di zucchero che un po’ spaventa ma, alla fine, risulta delizioso, gustoso e sorprendente … come la Vita a Soverato!