Tra fitness, natura e cultura: conto alla rovescia per “Alba a Soverato”

Conto alla rovescia per ‘Alba a Soverato’, uno degli eventi più attesi del cartellone estivo della città, che si terrà il prossimo giovedì 13 agosto. Organizzata dall’associazione Soveratoincammino – Fitwalking & Outdoor Experiences, in collaborazione con il Comune di Soverato, la nona edizione dell’appuntamento prevede anche quest’anno un affascinante mix di sport, natura e cultura. E si avvia a replicare il successo della scorsa edizione, capace di raccogliere oltre 400 presenze.

La “camminata ludico-sportiva aperta a tutti”, questa la definizione degli organizzatori, sarà infatti arricchita da momenti di musica e teatro, tutti da vivere nel suggestivo scenario della spiaggia dell’Ippocampo. Tra le esibizioni previste, quella del soprano Maria Grazia Cucinotta, con i musicisti Valeria Piccirillo, Valerio Mazza e Barbara Ranieri che proporranno un repertorio di classici, tra i quali l’omaggio al maestro Franco Battiato.

Per quanto riguarda la drammaturgia, invece, i partecipanti assisteranno a una rivisitazione in chiave moderna del mito dell’amore impossibile tra Eos (l’Aurora) e Titone. Il testo, a cura di Ulderico Nisticò, sarà recitato dagli attori Maria Bruna Cuteri (allieva di Spazioscenico), Maria Grazia Bardascino e Alessio Papa (Teatro del Lemming di Rovigo). A condurre l’evento sarà la scrittrice e artista Miti Aiello.

E per finire, last but not least, colazione nei bar convenzionati con l’associazione. Un’alba davvero speciale, quella del 13 agosto a Soverato. “Le tante presenze dello scorso anno ci confortano sul fatto che, in un mondo che corre verso l’intelligenza artificiale, le persone vogliono ancora riunirsi ed emozionarsi insieme, davanti a un’alba sul mare”, commenta Francesco Cuteri, vice-presidente dell’associazione Soveratoincammino, presieduta da Liliana Fontanella. “Un ringraziamento speciale va al vicesindaco Emanuele Amoruso – conclude Cuteri – per il supporto entusiasta all’evento”.

La partecipazione all’iniziativa è completamente gratuita. E per gli interessati ancora una volta è disponibile la tradizionale maglietta ufficiale dell’evento, acquistabile all’edicola Corapi di via Amirante. Tutti i dettagli nella locandina del programma, sul profilo fb “amici di soverato in cammino” o al numero 3476401695.