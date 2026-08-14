Tra musica, mito e il mare dello Ionio: il successo di “Alba a Soverato”

La città accoglie il nuovo giorno con più di 800 partecipanti: un simbolico passaggio di testimone tra i giovani della movida e il popolo dell’aurora.

Ennesimo successo per ALBA A SOVERATO ideata e organizzata dall’associazione SoveratoinCammino – Fitwalking & Outdoor Experiences, in collaborazione con il Comune di Soverato.

Un affascinante mix di sport, natura e cultura a cui hanno partecipato quest’anno oltre 800 persone desiderose di vivere e condividere le grandi emozioni che regala questa manifestazione che riunisce movimento, paesaggio e spettacolo in un programma costruito attorno al sorgere del sole

Nello splendido scenario di una Soverato che si offre bellissima prima che inizi il giorno, quando la luce comincia a cambiare il profilo della costa Ionica, il lungomare della Città si è riempito di cittadini e turisti che si sono andata a sostituire ai giovani reduci dalla movida in un simbolico scambio di testimone tra generazioni.

Al termine della camminata ravvivata dalla luce dell’aurora i numerosi partecipanti giungevano nel suggestivo scenario della spiaggia dell’Ippocampo per assistere al sorgere del solo accompagnati dalla musica e da una performance teatrale sulla spiaggia.

Un concerto emozionante grazie alla esibizione di Valeria Piccirillo, raffinata violinista. Valerio Mazza alla chitarra e Barbara Ranieri al piano che hanno proposto un repertorio misto tra classico e moderno, tra cui un omaggio al maestro Franco Battiato (la Cura e i Treni per Tozeur).

La voce del soprano Maria Grazia Cucinotta, ha riecheggiato solenne sulle onde del mare, con alcuni classici della musica napoletana quale un suggestivo O sole Mio che ha concluso la manifestazione.

Per quanto riguarda il teatro, invece, si è assistito a una rivisitazione in chiave moderna del mito dell’amore impossibile tra Eos (l’Aurora) e Titone. Il testo, interamente scritto da Ulderico Nisticò, è stato mirabilmente interpretato dagli attori Maria Bruna Cuteri (la dea Della discordia Eris), Maria Grazia Bardascino (la Dea Eos – Aurora) e Alessio Papa (Titone).

Un’atmosfera unica tra musica, mare e luce del mattino, che ha regalato al pubblico un’esperienza emozionante e indimenticabile interamente ripresa dalle telecamere di Raggio di Sole, il format dell’Estate di Lino Polimeni trasmesso su Ten TV

La manifestazione è stata presentata dalla scrittrice e artista Miti Aiello, docente di architettura e fondatrice di MIA Calabria.

“Alba a Soverato – afferma Francesco Cuteri – Direttore artistico della manifestazione- nasce dall’idea di voler far vivere e condividere a più persone possibili, emozioni in forma collettiva in uno dei momenti più suggestivi del giorno, dove la magia del creato si unisce alla magia delle nobili arti dell’uomo.

Ed è questa la Soverato che vogliamo raccontare e far vivere a noi e agli altri

Il nostro è un progetto ambizioso che da nove anni portiamo avanti non senza fatica anche perché organizzare e realizzare una manifestazione alle 5 del mattino pone molti problemi. Visto il successo ci piacerebbe che possa diventare una manifestazione di importanza e interesse turistico- culturale non solo Comunale ma anche Regionale – dice Liliana Fontanella Presidente della ASD SoveratoinCammino.

Conclude il Vice Sindaco Lele Amoruso che da sempre ha creduto e ha sostenuto questa manifestazione: “Alba a Soverato è ormai un appuntamento fisso che caratterizza l’estate Soveratese. Esso nasce dall’amore verso il bello e verso la nostra Città che vorremmo sempre bella e accogliente come all’ Alba. Essa ha anche il merito di mandare un messaggio spirituale volto a sottolineare la certezza della rinascita pur tra mille difficoltà a cui la vita ci mette di fronte”

L’appuntamento è per il prossimo anno per la 10^ edizione di Alba a Soverato.