​Tra parole e note: Italo Cirene porta le sue “Poesie, Prose e Musica” nella Sala Consiliare di Soverato

Prosegue con fervore l’attività culturale della Libera Università Popolare della Terza Età e del Tempo Libero “Magno Aurelio Cassiodoro”. In occasione del suo XXXI Anno Accademico 2025 / 2026, l’associazione ha organizzato un prestigioso appuntamento letterario patrocinato dalla Città di Soverato.

​L’evento: tra versi, prose e note

​Il cuore della serata sarà la presentazione dell’opera di Italo Cirene, intitolata “VERSI E DIVERSI. POESIE, PROSE E MUSICA”. Un volume che promette di esplorare diverse forme espressive, fondendo la parola scritta con suggestioni musicali.

​Il programma dell’evento prevede momenti di approfondimento e intrattenimento:

​Relazione tecnica: La Prof.ssa Maria Rosaria Pedullà dialogherà con l’autore, offrendo una chiave di lettura critica e approfondita dell’opera.

​Performance artistica: La serata sarà impreziosita dalla lettura di alcuni brani e da intermezzi musicali a cura di Tonino Minicelli.

​Coordinate della serata

​L’incontro si terrà venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 18:00. La cornice d’eccezione per questo evento sarà la Sala Consiliare “Bruno Manti” del Comune di Soverato.

​L’ingresso è aperto a tutti e la cittadinanza è calorosamente invitata a partecipare per condividere un momento di alta cultura e riflessione poetica.