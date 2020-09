“Tracce di Antichità nella Città dei Tre Colli”, l’evento per sensibilizzare la tutela dei siti storico-archeologici

Nella convinzione che l’amore per il proprio territorio nasce anche dalla conoscenza della sua storia, domenica 20 settembre l’associazione CulturAttiva propone un itinerario che condurrà i partecipanti alla riscoperta delle preziose testimonianze del passato antico della città di Catanzaro e del suo hinterland.

L’evento dal titolo “Tracce di Antichità nella Città dei Tre Colli” vuole essere un’occasione per mettere in luce le tracce di storia antica custodite come delle piccole “perle” all’interno della città di Catanzaro e per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della salvaguardia di tutti i siti, gli edifici e i monumenti che possono essere fonte di un racconto del territorio nelle sue antiche fattezze e delle civiltà che lo animavano.

L’itinerario di domenica 20 settembre propone la visita agli antichi quartieri Grecìa e Giudecca, che accolsero rispettivamente i bizantini, fondatori della città e la comunità ebraica che diede grande impulso all’economia cittadina; ad essi si aggiungeranno anche le due antiche chiese, unici esempi del tessuto urbano medievale oramai scomparso: la chiesa di San Nicola ( XIII secolo) e quella di Sant’Omobono (XII secolo).

Ci sarà anche modo di conoscere la collezione di reperti ospitati all’interno del March – Museo Archeologico Numismatico Provinciale, che offrono al visitatore un’affascinante racconto dell’hinterland catanzarese e non solo, in un arco temporale che spazia dalla preistoria all’età dei brettii, dei greci e dei romani, con uno sguardo al medioevo. Senza dimenticare la bellissima collezione di circa 8000 monete che il museo ospita.

Prosegue, inoltre, il percorso di collaborazione tra CulturAttiva e i gestori di alcuni locali del centro storico e durante il tour è previsto un break offerto dal Bar One di piazza Roma.

L’iniziativa si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid ed è soggetta a prenotazione, chiamando il numero 339 6574421.