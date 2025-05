Tradizionale Assemblea di primavera per l’Antica Congrega Tre Colli di Catanzaro

Nello splendido scenario del Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro, si è svolta, sabato 3 maggio, la tradizionale assemblea dell’associazione Antica Congrega Tre Colli di Catanzaro. L’appuntamento, ormai consolidato per i membri della storica istituzione cittadina, peraltro reduce della celebrazione del suo “Quarantennale”, ha avuto una larga partecipazione dei cosiddetti congregari.

Durante l’incontro, convocato dal Presidente Francesco Bianco, sono stati approvati all’unanimità i documenti contabili (rendiconto 2024 e preventivo 2025), nel solco della indefettibile trasparenza gestionale.

Tra alcune attività del prossimo futuro, compatibilmente con le altre già poste in essere, è stata considerata la terza edizione della “Scuola di Morzello”, iniziativa che ha avuto vasta eco di successo e partecipazione nelle prime due edizioni.

Di seguito, il Presidente Bianco ha comunicato la volontà del Consiglio Direttivo di istituire un “gruppo giovani” all’interno dell’associazione, relativo ad una fascia di età compresa tra i 16 e i 24 anni. Ciò, al preciso fine di promuovere una sorta di proselitismo del “morzello”, ovvero la sensibilizzazione dei giovani catanzaresi in relazione alla importanza delle tradizioni gastronomiche locali, elementi fortemente identitari di una comunità che deve sapere difendere e promuovere le nobili origini culturali di provenienza.

Dunque, data l’importanza che riveste la narrazione del cibo nell’ambito della cultura di un territorio, è di vitale importanza una particolare interazione con i giovani catanzaresi, soli capaci nel garantire in futuro la difesa e la valorizzazione dei valori identitari di una comunità. A margine dell’assemblea è stata inoltre comunicata la collaborazione dell’Antica Congrega Tre Colli alla manifestazione “Carpe Wine”, che si terrà il prossimo 17 maggio a Catanzaro in Villa Margherita. Una ulteriore bella occasione per condividere i valori della convivialità intorno al mondo del food e beverage, con la presenza, tra varie specialità, di numerose cantine vinicole e dell’immancabile Illustrissimo morzello.

Con queste iniziative, l’Antica Congrega Tre Colli conferma, senza soluzione di continuità, il proprio impegno nella tutela e valorizzazione dell’identità gastronomico-culturale della città di Catanzaro.