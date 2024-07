Traffico di droga e armi, sequestrati beni per oltre 515 mila euro

I carabinieri di Palmi hanno dato esecuzione alla misura di prevenzione patrimoniale emessa dal Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di un uomo residente a Gioia Tauro, tratto in arresto per i reati in materia di armi e droga.

I militari hanno effettuato una perquisizione a casa dell’uomo, rinvenendo oltre 440 mila euro in contanti all’interno di un garage sigillato all’interno di un sacco di juta con una pistola, con relativo munizionamento e 240 grammi di sostanza stupefacente tipo cocaina.

Da qui sono partite le indagini per la ricostruzione del patrimonio che appariva evidentemente sospetto.

Sulla base delle evidenze investigative emerse nella citata inchiesta è risultato che il soggetto si dedicava al traffico ed allo spaccio di cocaina nella piana di Gioia Tauro ed in altre regioni d’Italia, ricoprendo un ruolo attivo nella gestione delle sostanze stupefacenti, in concorso con altre persone, e partecipando alle attività delittuose.

Su queste basi, la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria ha disposto l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro del totale del patrimonio ammontato a un valore complessivo di circa 516 mila euro, comprensivo di contanti, conti correnti e 2 veicoli, intestati all’uomo e a familiari conviventi.