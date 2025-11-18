Traffico di droga e armi tra il Soveratese e la Locride, chiesto il rinvio a giudizio per 18 indagati

Un’importante svolta investigativa segna l’inchiesta “Stylos” condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Reggio Calabria. La Procura ha formalmente avanzato la richiesta di rinvio a giudizio per 18 persone complessivamente coinvolte in un presunto e articolato network criminale dedito al narcotraffico.

​L’operazione, che punta a smantellare una rete di spaccio e traffico di sostanze stupefacenti, ha delineato un’organizzazione con presunti legami stabili e operante con continuità tra il Soveratese e l’alta Locride.

Secondo l’impianto accusatorio, il nucleo centrale del sodalizio criminale era impegnato in un traffico costante di droga, con il Soveratese che emerge come fulcro logistico chiave e l’alta Locride che avrebbe fornito un cruciale supporto territoriale strategico.

​L’attività illecita, monitorata dagli inquirenti per un periodo che va dal novembre 2016 al novembre 2019, si sarebbe alimentata grazie a una rete di fornitori presenti nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria.

​La Procura ha richiesto il giudizio per tutti i 18 soggetti coinvolti, ma le accuse più gravi ricadono su un gruppo specifico. In particolare, dieci degli indagati sono accusati di appartenere a una vera e propria associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga. A rendere più grave la posizione di questi soggetti è l’aggravante specifica, contestata dalla DDA, della disponibilità di armi da fuoco a supporto delle attività del narcotraffico.

​Si attende ora la fissazione dell’udienza preliminare che dovrà decidere sull’effettivo rinvio a giudizio degli indagati. L’inchiesta “Stylos” rappresenta un passo decisivo nel contrasto ai traffici illeciti che continuano a interessare il territorio calabrese.