Traffico senza controllo sul Lungomare

Il limite di velocità in zona urbana è un concetto ignoto a molti automobilisti di Soverato, o comunque in Soverato. Entrambe le categorie, quelli in Soverato e quelli di Soverato, secondo me si dividono, trasversalmente, in due sottocategorie: quelli che devono usare l’auto per forza, e quelli che invece ne potrebbero fare a meno e mantengono il vizietto di cercarsi un parcheggio al centro preciso, e continuano a girare finché non lo trovano. Si vede che hanno denaro da spendere in benzina.

Soverato è zeppa di parcheggi a poche centinaia di metri da Lungomare e Corso. Fate camminare a piedi le persone, che è tutta salute.

I cercatori di posto al centro sono costretti a 10 kmh. Altri, non appena vedono un tratto libero, sfrecciano come fosse Monza e non Soverato. Non ho visto applicare una bella multa, per tale evidente violazione del Codice.

Mesi fa hanno multato me per un divieto di sosta molto dubbio; e, per farla finita, ho pagato. Secondo voi, sono disposto a tollerare il cretinetti che mette in pericolo l’incolumità dei passanti? Secondo me, no! E non ho finito.

Da qualche giorno, si è diffusa la moda delle motociclette e motorette con le marmitte o non funzionanti o manomesse, e perciò capacissime di emettere sia inquinamento sia rumore; e rumore provocato appositamente, anche da fermi. E ammiriamo giovanotti ben muniti di piedi, che invece percorrono il Lungomare e le vie rigorosamente in sella al motorino.

Anche in questo caso, non ho visto elevare contravvenzioni.

Ulderico Nisticò