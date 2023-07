Tragedia a Badolato, giovane di 26 anni muore durante un’immersione

Un giovane di 26 anni, originario del posto ma residente a Milano, è morto nella giornata di ieri durante un’immersione in mare nelle acque antistanti la spiaggia libera di Badolato.

Per il ragazzo, che si trovava nella cittadina ionica per le vacanze estive, era la sua prima volta. Forse per un malore o probabilmente per il panico avrebbe tolto il boccaglio perdendo i sensi.

L’istruttore lo avrebbe aiutato a risalire in superficie e trasportato subito a riva. Allertati tempestivamente i soccorsi, vani sono stati i tentativi di rianimarlo.

La salma è stata sequestrata a disposizione della Procura che ha aperto un fascicolo d’indagine.