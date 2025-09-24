Tragedia a Catanzaro: Muore per shock anafilattico dopo la puntura di un calabrone

Lutto in città: un uomo, Gianluca Assisi, ha perso la vita questa mattina a seguito di una puntura di calabrone. La tragedia si è consumata in località Fortuna, un’area rurale di sua proprietà, e l’uomo è deceduto quasi istantaneamente a causa di uno shock anafilattico scatenato dal veleno dell’insetto.

Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, per Assisi non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti un’ambulanza e l’elisoccorso, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

La violenta reazione allergica è risultata fatale e ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo inutile.

La vittima, Gianluca Assisi, era fratello del consigliere comunale di Catanzaro, Francesco Assisi. La notizia della sua improvvisa e drammatica scomparsa ha suscitato profondo dolore e ha provocato il cordoglio delle istituzioni locali e della comunità.