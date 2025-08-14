Tragedia a Catanzaro: paziente ricoverato si toglie la vita

Dramma nei giorni scorsi all’ospedale universitario “Renato Dulbecco” (ex Policlinico) di Catanzaro, dove un uomo di 57 anni, originario di Cariati, si è tolto la vita.

Secondo le prime ricostruzioni, il paziente era in cura presso il Reparto di Epatologia quando, improvvisamente, se ne sono perse le tracce.

Le guardie giurate dell’ospedale hanno immediatamente avviato le ricerche, setacciando ogni reparto e area della struttura sanitaria nel tentativo di rintracciarlo.

Nel frattempo, l’uomo avrebbe lasciato l’ospedale attraversando l’adiacente area universitaria.

Da lì, si sarebbe recato fino al quinto piano dell’edificio del rettorato, lanciandosi nel vuoto e finendo sulla tettoia sottostante. L’impatto è stato fatale: il 57enne è morto sul colpo.

Le autorità stanno approfondendo la dinamica dell’accaduto e le motivazioni che potrebbero aver spinto il paziente a compiere il gesto estremo.