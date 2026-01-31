Tragedia a Lamezia Terme, carabiniere si toglie la vita in strada

Un’ombra di dolore si abbatte sulla comunità di Lamezia Terme. Nella giornata odierna, un tragico evento ha scosso il quartiere Sambiase, dove un appartenente all’Arma dei Carabinieri è stato rinvenuto privo di vita in un’abitazione di via delle Terme.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si sarebbe tolto la vita. Restano ancora ignote le motivazioni che hanno portato al drammatico gesto, che ha lasciato sgomenti colleghi, amici e l’intera cittadinanza.

Rilievi e indagini in corso

​Subito dopo il ritrovamento, l’area è stata raggiunta dai soccorsi e dalle forze dell’ordine. Sul posto sono attualmente impegnati i Carabinieri della compagnia locale e gli agenti della Polizia di Stato, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire con esattezza la dinamica del fatto.

​Il tratto di via delle Terme interessato ha visto un massiccio dispiegamento di mezzi, mentre l’Arma si stringe nel silenzio attorno alla famiglia del militare scomparso.